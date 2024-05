มิกซ์แอนด์แมทช์เสื้อผ้าสปอร์ตสไตล์ ปลุกความสนุกให้ซีซั่นนี้

สร้างสรรค์สไตล์ให้โดดเด่นรับซีซั่นนี้ไปกับเสื้อผ้าสไตล์สปอร์ตดีไซน์เท่จากแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง ลาคอสท์ (Lacoste) ในแคปซูลคอลเลกชั่นที่ชื่อว่า “Do you speak Lacoste?” กับการหยิบยกเรื่องราวทางวัฒนธรรมของ ลาคอสท์ (Lacoste) ที่เป็นมากกว่าแบรนด์แฟชั่นแต่เปรียบเสมือนโลกที่ได้รับการสำรวจมาแล้วเพื่อที่จะผสมผสานระหว่างกีฬาและแฟชั่นถ่ายทอดสู่เสื้อผ้าสไตล์สปอร์ตที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน โดยล่าสุดได้จัดงานเปิดตัวคอลเลกชั่น “Do you speak Lacoste?” โดยมีนักแสดงสาวมากความสามารถ “เบลล์-เขมิศรา พลเดช” มาร่วมถ่ายทอดสไตล์อันโดดเด่นผ่านเสื้อผ้าคอลเลกชั่นนี้ที่ Lacoste Corner ชั้น 3 เซ็นทรัล ชิดลม

สำหรับคอลเลกชั่น “Do you speak Lacoste?” นับเป็นการเฉลิมฉลองให้กับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน เพื่อปลุกให้เอกลักษณ์ของ ลาคอสท์ (Lacoste) กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งด้วย โดยมีไฮไลท์เด่นคืองานปักและลายพิมพ์อักษร ‘Do you speak Lacoste?’ ประโยคที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับวัฒนธรรมของแบรนด์ผ่านหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ฝรั่งเศส, อังกฤษ, จีน, สเปน, ญี่ปุ่น, โปรตุเกส, อาหรับ และเกาหลี รวมถึงภาพพิมพ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโฆษณาอันเป็นเอกลักษณ์ในปี 1970 อีกทั้งยังมีภาพพิมพ์ที่ได้แรงบันดาลใจจาก 4 ผลงานของ ม.ร. เรอเน่ ลาคอสท์ ได้แก่ ปกโปโล, ไม้เทนนิส, เครื่องผลิตลูกเทนนิส และไม้กอล์ฟ รวมไปถึงโทนสีเขียวเข้มประจำแบรนด์ที่ถูกนำมาใช้เป็นโทนสีหลักให้กับคอลเลกชั่นแคปซูลนี้

โดยชิ้นเด่นประจำคอลเลกชั่นนี้ประกอบไปด้วย แจ็คเก็ต, ฮูดดี้ และเสื้อยืดลายพิมพ์ ‘Do you speak Lacoste?’ ในหลากหลายภาษาที่มาในโทนสีเขียวเข้ม อีกทั้งยังมีเสื้อยืดลายปักอักษร RENE DID IT FIRST ที่สามารถแมทช์เข้ากับกางเกงเอวยืดขาสั้นหรือกางเกงจ๊อกเกอร์ก็สามารถสร้างลุคสปอร์ตได้อย่างน่าสนใจ รวมถึงแอคเซสเซอรีอย่างหมวกแก๊ปและกระเป๋าที่จะมาช่วยคอมพลีทลุคให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และสำหรับเนื้อผ้าของคอลเลกชั่นนี้ ทีมออกแบบเลือกใช้เป็นผ้า French Terry Cotton ที่มีคุณสมบัติทนต่อรอยยับ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับสวมใส่ในช่วงซัมเมอร์นี้ และผ้า Terry Towelling ที่สามารถดูดซับได้เป็นอย่างดี ให้ความอบอุ่น เหมาะสำหรับช่วงฤดูร้อนและช่วงที่มีอากาศเย็น

ด้านนักแสดงสาวมากความสามารถ “เบลล์-เขมิศรา พลเดช” ก็ได้ร่วมเผยถึงเคล็ดลับการมิกซ์แอนด์แมทช์ลุคเด่นรับซีซั่นนี้ว่า “ปกติสไตล์การแต่งตัวของเราจะเป็นแบบคล่องตัว ทะมัดทะแมง หรือไม่ก็เน้นให้เหมาะกับกิจกรรมและสถานที่ที่ต้องไป แต่ถ้าพูดถึงการแมทช์ลุคช่วงซัมเมอร์ อย่างแรกเลยอยากแนะนำให้เลือกเสื้อผ้าที่ใส่สบาย น้ำหนักเบา เลือกโทนสีที่ความสดใสเหมาะกับช่วงฤดูร้อน อย่างลุควันนี้เราก็แมทช์เองเลือกเป็นเสื้อยืดลายพิมพ์ที่ดีไซน์มีความสปอร์ตจับคู่กับกระโปรงพลีทเพื่อเพิ่มความเฟมินีนให้กับลุค เพิ่มแอคเซสเซอรีอย่างหมวกทรง Bucket Hat ซึ่งเป็นไอเทมที่เหมาะสำหรับซีซั่นนี้เลย”

พบกับคอลเลกชั่น “Do you speak Lacoste?” ได้แล้ววันนี้ที่ Lacoste Corner ชั้น 3 เซ็นทรัล ชิดลม Lacoste Flagship Stores, Lacoste Boutiques, Lacoste Corners และ www.Lacoste.co.th