‘มิว ศุภศิษฏ์’ และ ‘แจน พลอยชมพู’ เป็น Ambassador of H&M Thailand คู่แรกของเอเชีย

มิว-ศุภศิษฏ์ และ แจน-พลอยชมพู นับเป็นหนึ่งในนักแสดงชาวเอเชียซึ่งกำลังมาแรงเป็นอย่างมากในขณะนี้ โดยมิวโด่งดังและเป็นที่รู้จักกันในบทบาท “ธาร“ จากซีรีส์เรื่อง เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดี ๆ (TharnType The Series) อีกทั้งยังเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ติดชาร์ต World Digital Song Sales chart ของบิลบอร์ด ซึ่งเพลงของมิวมากถึง 5 เพลงติดชาร์ตอยู่ใน 10 อันดับแรก และยังมีผลงานที่ได้รับความนิยม อาทิ ซีรีย์เรื่องรักร้าย, อีกครั้งฉันรักเธอ (Love Me Again), รักสลับลาย ทั้งยังมีผลงานเพลง Season of You (ทุกฤดู), Good Day, Drowning (ที่มีเธอ) และอีกมากมาย ส่วนแจน นักแสดงสังกัดจากค่าย GMMTV ที่โด่งดังจากการร่วมแสดงโฆษณาประกบคู่กับศิลปินเกาหลีจนเริ่มเป็นที่รู้จักมีผลงานเด่นในละครชุด SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ในบท "แพรไพลิน" และเรื่อง 30 กำลังแจ๋ว The Series ในบท "กิ๊ฟ" และเป็นสมาชิกเกิร์ลกรูปวงซิสซี่ นอกจากนี้ยังมีผลงานอีกมายในวงการจนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงงาน Asian television Awards ครั้งที่ 25 ในสาขา Best Actress In A Supporting Role อีกด้วย

มิว-ศุภศิษฏ์ และ แจน-พลอยชมพู พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ H&M Thailand ในฐานะ Ambassador of H&M Thailand คู่แรกของประเทศไทยและเอเชีย ที่พร้อมจะถ่ายทอดความเป็นแบรนด์ผ่านบุคลิกภาพและความสามารถที่โดดเด่น รวมถึงสไตล์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นผ่านแคมเปญต่าง ๆ ในระดับสากล