กระทบไหล่ 3 ศิลปินปลุกกระแส ความมหัศจรรย์ของสัตว์ในตำนาน

Ruffle Event และ Exclusive Drop เป็นกิจกรรมจำหน่ายผลงานคอลเลกชันสุดพิเศษของศิลปินที่จัดขึ้นในนิทรรศการ "Mythical Dream", Trio exhibition by Cheese Arnon, Bluepalete & Kratai Dudu, curated by Madskills ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความฝันอันทรงพลังของคนยุคใหม่ และเหล่าสตาร์ทอัพที่หัวใจไม่เคยหยุดฝัน เฉกเช่นเรื่องราวความมหัศจรรย์ของสัตว์ในตำนานทั้ง 4 อย่าง ยูนิคอร์น กริฟฟิน ฟีนิกซ์ และเพกาซัส ที่เต็มไปด้วยการผจญภัย ความท้าทาย และจิตวิญญาณที่ไม่มีวันแตกสลาย จัดขึ้นโดยทรู ดิจิทัล พาร์ค ร่วมกับ Madskills แกลอรีสตาร์ทอัพที่สร้างศิลปินมากมายสู่ระดับโลก

ประกอบไปด้วย ภาพ Print Limited Edition ที่มีเพียงไม่กี่ชิ้นในโลก ในงาน Raffle Event Edition ซึ่งมีผลงานลิมิเต็ดของศิลปิน Bluepalete ชื่อภาพ “Turn Over a New Leaf” และจากศิลปิน Kratai Dudu ที่มีชื่อผลงานว่า “The Spell Queen”, Edition of 20 (50x50cm) มาพร้อมลายเซ็นและหมายเลขจากมือของศิลปิน

ภาพวาดคอนแลปส์ออริจินอลสุดปัง วาดโดย Cheese Arnon และ Kratai Dudu มีชื่อผลงานว่า “Playground” ซึ่งเป็นการเจอกันครั้งแรกของตัวละครจิ้งจอกน้อยและดูดู๊ ลูกช่างซ่อมรถ

ประติมากรรม ART SCULPTURE แสนน่ารัก ที่ดึงเอาคาแรกเตอร์จากผลงานของศิลปินทั้ง 3 มาตีความผสมผสานกับสัตว์ในตำนาน จนออกมาเป็น ART SCULPTURE ที่น่ารักใจเจ็บ จากนิทรรศการ “Mythical Dream, Trio Exhibition” พร้อมลายเซ็นสุดปัง ที่สามารถซื้อได้เฉพาะบน SASOM ที่เดียวเท่านั้น