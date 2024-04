"ณัฏฐกรณ์ ชุณหะวัณ” เตรียมจัดนิทรรศการครั้งแรก 4 พ.ค.นี้

ว่างจากการทำขนม อาหาร และเสื้อผ้า เซเลบสาวสวยร่างเล็ก “มิ้งค์-ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ” ก็มาช่วยน้องชาย “มิค-ณัฏฐกรณ์ ชุณหะวัณ” โปรโมทงาน นิทรรศการ The Reflections of our Imagined Realities — SOLO EXHIBITION ซึ่งจะเป็นการจัดนิทรรศการครั้งแรกของหนุ่มมิค ดีไซเนอร์ และ founder ของ @middle_m ซึ่งใกล้จะมาถึงในวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ที่ Saratta Space โรงแรม Reno

นิทรรศการครั้งนี้ เริ่มด้วยเครื่องประดับซีรีส์แรก “Freedom in the Cage” ที่หนุ่มมิคจะสื่อให้เห็นว่า แม้ผีเสื้อจะถูกขังอยู่ในกรง แต่จิตใจก็ยังโบยบินไปที่อื่นได้ เปรียบเสมือนจินตนาการของมนุษย์ ที่ค้นหาอิสรภาพและความหมายของชีวิต แม้จะติดอยู่ในระบบของสังคม กฎระเบียบต่างๆ และ ‘สังสารวัฏ’ เราก็ยังต้องมีจุดหมาย และตามหาความหมายของชีวิตให้ได้

ตามมาด้วย “The Escape from The Lotus Eaters” ที่เวลาใส่ต่างหู และสร้อยรุ่นนี้อยากให้จินตนาการว่า เราคือลูกเรือของโอดิสซูสที่หลงไปในเกาะที่มีต้นไม้ และอัญมณีมากมาย และได้พบกับพวก Lotus Eater เราเองก็หลงกินใบบัวและดอกบัวเข้าไปบ้าง แต่ในที่สุดเราก็เริ่มคิดได้จึงรีบหนีออกมา

อีกทั้ง “Listen to your heart” จี้รูปหูห้อยอยู่ที่ตรงหัวใจ สื่อให้รู้ว่าทุกอย่างใช้เหตุผลอย่างเดียวตัดสินไม่ได้ ต้องใช้ใจฟังด้วย การที่เราฟังคนอื่น และฟังตัวเราเอง เราต้องตัดสินด้วยใจของเราเอง อย่ามัวแต่ฟังคนอื่นทั้งหมด, Brace-ring จี้รูปหูตรงมือ ฟังชีพจรได้เหมือนกับฟังหัวใจเช่นกัน ซึ่งการตัดสินใจก็ส่งต่อไปยังการกระทำด้วยมือ และจี้เป็นรูปหูทั้ง 2 ด้านคือ ฟังคนอื่น และฟังเราเอง

นอกจากนี้ จะมีทั้งเครื่องประดับจาก Middle M ซึ่งคุ้นเคยกันดี ในรูปแบบของ Conceptual Art โดยจะมีความหมายที่ลึกซึ้ง และสะท้อนชีวิตของคนในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมี Art Installation ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของหนุ่มมิค ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำ Handmade Jewelry มาเป็นเวลากว่า 10 ปี พิเศษไปกว่านั้น ยังมีรูปถ่ายภาพฟิล์มที่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชิ้นงานในครั้งนี้ด้วย

แฟนๆ ของแบรนด์ Middle M รีบมาจับจองเครื่องประดับสุดแสนพิเศษที่ทำมาเพียงแบบละ 4 ชิ้น และยังมี Art Piece อื่นๆ ให้สะสมอีกด้วย งานนี้สาวมิ้งค์ไม่เพียงช่วยน้องชายโปรโมท แต่ยังเป็นนางแบบให้อีกด้วยคร่า

