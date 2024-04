เผยโฉม "บ้านโบเต้" อาคาร ปาร์ค สีลม สำนักงานแห่งใหม่ของ ลอรีอัล กรุ๊ป

แพทริค จีโร กรรมการผู้จัดการ ลอรีอัล ประเทศไทย เมียนมา ลาว และกัมพูชากล่าวถึงสำนักงานใหม่แห่งนี้ว่า “ยูจีน ชูแลร์ ผู้ก่อตั้งลอรีอัลได้กล่าวไว้ว่า บริษัทไม่ใช่กำแพงและเครื่องจักร แต่คือคน คน และคน ในฐานะบริษัทความงามอันดับหนึ่งของโลกอายุ 115 ปี เราตระหนักว่าพนักงานที่มากความสามารถคือหัวใจของความสำเร็จของเรา เราเชื่อว่าพื้นที่ในการทำงาน เป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานลอรีอัล ทั้งยังเป็นกระจกสะท้อนวัฒนธรรมองค์กร คุณค่า และจิตวิญญาณความเป็นลอรีอัลอีกด้วยเช่นกัน

“บ้านโบเต้ หลอมรวมความหลงใหลในความงามของเราเข้ากับเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงการตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน ที่ได้มีส่วนร่วมและนำเสนอความคิดเห็นในกระบวนการย้ายสำนักงาน เพื่อมาใช้ประกอบการออกแบบฟังก์ชัน การจัดสรรพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้สำนักงานแห่งนี้ตอบโจทย์การทำงานของพนักงานลอรีอัลยุคใหม่อย่างแท้จริง นอกจากนั้น เรายังคำนึงถึงประเด็นด้านความยั่งยืน ทั้งการใช้พลังงาน การจัดการขยะ และน้ำ ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนหรือ L’OREAL FOR THE FUTURE ของเรา การย้ายสำนักงานมายังบ้านโบเต้ช่วยให้เราสามารถมอบพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นเพียงสำนักงาน แต่ยังเป็นสถานที่สร้างแรงบันดาลใจและไอเดียในการสร้างความงามแห่งอนาคต ตามพันธกิจในการสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลกของลอรีอัล กรุ๊ป”

“บ้านโบเต้” ตั้งอยู่บนชั้น 32, 33, 34 และ 35 ของอาคารปาร์ค สีลม (Park Silom) ใจกลางย่านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ทันสมัย ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 5,000 ตารางเมตร ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “Beauty Meets Technology” ด้วยแรงบันดาลใจจากสีสันสดใสของเมคอัพ โดยเฉพาะสีแดงของลิปสติก เส้นสายโค้งมน ให้ความรู้สึกสดชื่นเต็มไปด้วยพลัง แต่งเติมด้วยองค์ประกอบที่สะท้อนความหลงใหลในความงาม และพลังสร้างสรรค์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกไฮเทคเพื่อการทำงานที่ลื่นไหลเปี่ยมประสิทธิภาพ

พื้นที่ทำงานในชั้น 33, 34 และ 35 ของบ้านโบเต้ เชื่อมต่อทีมงานทุกชั้นด้วยบันไดภายในตัวสำนักงาน ล้อมรอบด้วยกระจกที่สามารถมองเห็นวิวกรุงเทพฯ ได้จากทุกมุม การออกแบบพื้นที่เปิดโล่งไม่มีการกั้นโต๊ะหรือแบ่งโซน กระตุ้นให้เกิดสนทนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดทั้งภายในทีมและระหว่างทีมต่างๆ เพื่อต่อยอดไปสู่การร่วมงาน และสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยพื้นที่ทำงานยังประกอบไปด้วยห้องต่างๆ หลากหลายรูปแบบกว่า 30 ห้อง รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ “Bubble” หรือห้องประชุมหลากหลายขนาด สำหรับการประชุมพูดคุย 3-4 คน ไปจนถึงห้องประชุมขนาดใหญ่ที่รองรับได้ 20 ที่นั่ง “Phone booth” สำหรับประชุมหรือพูดคุยทางโทรศัพท์แบบส่วนตัว ห้องประชุมมาพร้อมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อไฮเทคและจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ โดยพนักงานสามารถจองผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์หรือ Dashboard ด้านหน้าห้องประชุมได้ด้วยตนเอง

นอกจากนั้น บ้านโบเต้ยังมีพื้นที่ “Collaborative Space” ในมุมต่างๆ ทุกชั้น ซึ่งพนักงานสามารถมานั่งเปลี่ยนบรรยากาศ หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดแบบไม่เป็นทางการได้อีกด้วยเช่นกัน ในส่วนของการฝึกอบรม ประชุมรวมในรูปแบบ Townhall หรือกิจกรรมพิเศษก็สามารถใช้พื้นที่ในส่วนของ Training Room หรือ La Cafete ได้

ลอรีอัลมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะดวกสบาย เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตในสำนักงานที่ดีให้กับพนักงานทุกคน บ้านโบเต้มาพร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน แต่ตั้งเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพจาก Herman Miller โต๊ะปรับระดับความสูง จอมอนิเตอร์ เครื่องชงกาแฟแคปซูลและทำฟองนม เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องกรองน้ำในโซนทานอาหารทุกชั้น โดยไฮไลท์คือส่วนของ La Cafete หรือพื้นที่พักผ่อน รับประทานอาหาร และทำกิจกรรมสำหรับพนักงาน เชื่อมต่อกับ Sky Garden พื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองที่สามารถไปนั่งพักผ่อน ชมวิวเพื่อผ่อนคลายได้ นอกจากนั้นยังมีร้านค้าสำหรับพนักงาน “La Boutique” จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง 15 แบรนด์ในเครือ เพื่อให้ชาวลอรีอัลได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นโปรดในราคาพิเศษ

“บ้านโบเต้” ออกแบบโดยคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหัวใจหลัก ตามพันธกิจ L’Oréal For The Future ด้วยการลดผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่รวมถึงสำนักงาน ตั้งแต่ระบบส่องสว่างแบบอัตโนมัติที่จะปรับความสว่างของแสงไฟตามสภาพแสงธรรมชาติภายนอกเพื่อประหยัดพลังงาน ใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียน และออกแบบตามหลักมาตรฐานอาคารสีเขียว เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงพันธกิจและการทำงานด้านความยั่งยืนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของลอรีอัล บ้านโบเต้จึงมีมุมและจุดต่างๆ สำหรับแสดงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ตั้งแต่จอ LED บริเวณทางเข้าและ La Cafete ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนฉายวีดิโอเรื่องราวความสำเร็จของลอรีอัล ทั้งทางด้านธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังมี L’Oréal For The Future Wall ตกแต่งด้วยมอสธรรมชาติพร้อมแท่นจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี Beauty Tech Station จัดวางนวัตกรรมบิวตี้เทคของลอรีอัล กรุ๊ป ทั้งอุปกรณ์และโปรแกรมวิเคราะห์สภาพผิวหนัง เส้นผม ไปจนถึงเครื่องผสมสีลิปสติกเฉพาะบุคคล “Rouge Sur Mesure” โดย YSL Beauty เป็นต้น

นอกจากนั้น เพื่อให้สำนักงานแห่งใหม่มีองค์ประกอบของศิลปะสมัยใหม่ ลอรีอัลได้ร่วมงานกับศิลปินงานคอลลาจและกราฟิกร่วมสมัยชื่อดัง นักรบ มูลมานัส ในการสร้างสรรค์ “Art Wall” ผสมผสานเรื่องราวการสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลก ประวัติความเป็นมาของลอรีอัล กรุ๊ป ความเป็นฝรั่งเศส และวัฒนธรรมไทย และความงาม

ลอรีอัล ถือกำเนิดขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และไม่เคยหยุดพัฒนานวัตกรรมเพื่อเส้นผมเคียงข้างช่างผมมืออาชีพทั่วโลกตลอดระยะเวลา 115 ปีที่ผ่านมา “ลอรีอัล อคาเดมี” คือสถานที่แบ่งปันองค์ความรู้ แรงบันดาลใจ สไตล์ และเทคนิกเพื่อสร้างสรรค์สีสันและสุขภาพของเส้นผม ผ่านสองแบรนด์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ช่างผมมืออาชีพ ได้แก่ ลอรีอัล โปรเฟสชั่นแนล (L’Oréal Professionnel) และเคเรสตาส (Kérastase) บนพื้นที่ 262 ตารางเมตร จำลองรูปแบบซาลอนชั้นสูงในฝรั่งเศส หรูหราด้วยเก้าอี้สำหรับสระผมระดับไฮเอนด์ ติดตั้งนวัตกรรมหัวฝักบัวประหยัดน้ำ L’Oréal Water Saver เป็นที่แรกในประเทศไทย โดยเป็นฝักบัวที่่สามารถลดการใช้น้ำในการสระผมได้ถึง 69% โดยที่คงประสิทธิภาพการชำระล้างและความรู้สึกการสัมผัสน้ำที่ดี ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมจาก CES และ Time Magazine