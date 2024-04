ฉลองครบ 100 ปี ความเป็นเลิศด้านอะนิเมชั่น Disney จัดแสดงนิทรรศการ Immersive Disney Animation

Apollo Entertainment Thailand จับมือกับ Base Entertainment Asia บริษัทจัดแสดงความบันเทิงสดแถวหน้าของทวีปเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับ Lighthouse Immersive Studios และ Walt Disney Animation Studios ร่วมกันนำนิทรรศการ Immersive Disney Animation มาจัดแสดงที่ประเทศไทย

ในโอกาสครบรอบ 100 ปีของความเป็นเลิศทางอะนิเมชั่น Disney จัดแสดงนิทรรศการ Immersive Disney Animation ที่จะพาผู้เข้าชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโลกดิสนีย์พร้อมคาแรกเตอร์ในดวงใจที่เต็มไปด้วยความสดใสและเสน่ห์ด้วยการรังสรรค์ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ให้กลายเป็นโลกเหมือนจริงด้วยเทคโนโลยี 3D ซึ่งจะมอบโอกาสให้แฟนดิสนีย์ได้ก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของฉากต่าง ๆ จากภาพยนตร์อะนิเมชั่นในตำนานของดิสนีย์กว่า 60 เรื่อง

นอกจากภาพยนตร์อะนิเมชั่น ไม่ว่าจะเป็น Frozen, Encanto, Zootopia และ Big Hero 6 นิทรรศการ Immersive Disney Animation ยังสดุดีความยิ่งใหญ่ที่มีมาอย่างยาวนานของ Walt Disney Animation Studios ด้วย โดยคุณจะได้ดื่มด่ำศิลปะ ดนตรี และเทคนิคอะนิเมชั่นที่จะปลุกภาพยนตร์คลาสสิคเหนือกาลเวลาอย่าง The Little Mermaid, Peter Pan, และ The Lion King to life ให้มีชีวิตขึ้น

นิทรรศการ Immersive Disney Animation ที่ในหนึ่งรอบการแสดงมีระยะเวลายาวนานเกือบ 90 นาที ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อพาแฟนดิสนีย์ออกเดินทางไปบนเส้นทางอะนิเมชั่นของดิสนีย์ที่มีอายุ 100 ปี ผ่านฉาก คาแรกเตอร์ และเพลงจากภาพยนตร์อะนิเมชั่นของดิสนีย์ทั้งจากในอดีตและปัจจุบัน ราวกับได้เข้าสู่โลกของคาแรกเตอร์ดิสนีย์ที่ชื่นชอบและเป็นหนึ่งในคาแรกเตอร์ร่วมกับเหล่าคาแรกเตอร์ทั้งหลาย

Immersive Disney Animation มอบโอกาสพิเศษแก่แฟนดิสนีย์ด้วยการพาเข้าสู่โลกอันน่าหลงใหลของภาพยนตร์อะนิเมชั่นดิสนีย์ที่ทุกคนรัก โมเมนต์ที่ผู้เข้าชมเดินเข้าสู่นิทรรศการ พวกเขาจะถูกพาเข้าสู่โลกสุดมหัศจรรย์ที่แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ของ Disney Animation Studios โดยจะเดินตาม ‘Wish Trail’ ของเหล่าภูติผ่านแกลอรีที่พวกเขาจะได้พบกันนิทรรศการหาดูยากจาก Walt Disney Animation Research Library ซึ่งรวมถึงชุดภาพสเกตช์คาแรกเตอร์ของเหล่านักวาดภาพอะนิเมชั่น ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะวาดรูป Interactive ที่จะสอนวิธีการวาดรูปคาแรกเตอร์ดิสนีย์ตัวโปรดให้แก่ผู้เยี่ยมชม โต๊ะทำงานของนักวาดภาพอะนิเมชั่นที่จัดแสดงเวลาที่ใช้ในการสร้างสรรค์คาแรกเตอร์ต่าง ๆ การแนะนำบรรดานักวาดภาพอะนิเมชั่นสุดอัศจรรย์ผู้อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ และอื่น ๆ อีกมากมาย

Immersive Disney Animation เป็นมากกว่าประสบการณ์ทางสายตา เพราะใช้เทคโนโลยี Interactive ที่มอบโอกาสให้ผู้ชมได้มีปฏิสัมพันธ์กับคาแรกเตอร์ต่าง ๆ ในการทำจอฝังพื้น ซึ่งจะเคลื่อนไหวไปตามผู้ชม ขณะเดียวกันสายข้อมือคัสตอมก็จะเรืองแสงตามความเคลื่อนไหวของผู้ชมที่เคลื่อนตัวผ่านแกลอรีต่าง ๆ ด้วย ซึ่งจะเปลี่ยนทุกก้าวย่างให้กลายเป็นการผจญภัยสุดมหัศจรรย์

ที่นิทรรศการ Immersive Disney Animation ผู้ชมทุกวัยจะได้พบกับประสบการณ์พิเศษในโลกอะนิเมชั่นอันน่าหลงใหลและได้ชมวิธีการสร้างสรรค์ภาพยนตร์อะนิเมชั่นดิสนีย์เรื่องโปรดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งประสบการณ์เสมืองจริงนี้จะเป็นมากกว่าการเข้มชม แต่จะมอบประสบการณ์ที่ผู้ชมมีส่วนร่วมและเรียนรู้ศิลปะ และการสร้างสรรค์อะนิเมชั่น ไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินสมัครเล่นที่ต้องการลับคมด้านเทคนิคหรือผู้ชื่นชอบที่ต้องการค้นพบโลกอะนิเมชั่น นิทรรศการนี้จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยและต้อนรับคุณให้เข้ามาเรียนรู้ สร้างสรรค์ และเฉลิมฉลองเวทมนต์ของอะนิเมชั่นดิสนีย์

เตรียมรับแรงบันดาลใจผ่านเวทมนต์อะนิเมชั่นที่จะเผยให้คุณได้เห็นที่นิทรรศการ Immersive Disney Animation พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และการอุทิศตนที่บรรจงใส่ลงไปในแต่ละเฟรมของผลงานมาสเตอร์พีซอะนิเมชั่นของดิสนีย์ ไม่ว่าจะคุณจะเป็นแฟนตัวยงหรือเพิ่งชอบดิสนีย์ นิทรรศการเสมือนจริงนี้จะทำให้คุณเข้าใจโลกอะนิเมชั่นอย่างลึกซึ้งและทำให้คุณอยากสร้างสรรค์เรื่องราวอันน่าหลงใหลของตัวคุณเอง

Immersive Disney Animation เปิดจัดแสดงครั้งแรกในโลกที่โตรอนโตในเดือนธันวาคม ปี 2022 ซึ่งที่ผ่านมานิทรรศการนี้ถูกจัดแสดงในทวีปอเมริกาเหนือมาแล้วทั้งหมด 13 แห่ง ทั้ง แอตแลนดา บอสตัน เคลเวแลนด์ โคลัมบัส ดัลลัส เดนเวอร์ ดีทรอยต์ ลาสเวกัส มินนีแอโพลิส แนชวิลล์ และแซนแอนโทนีโอ และนำไปจัดแสดงข้ามทวีปครั้งแรกที่โตเกียว จากนั้น นิทรรศการ Immersive Disney Animation ก็ถูกนำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สิงคโปร์ในปี 2023 โดย Base Entertainment Asia และในที่สุดก็ถึงคิวของประเทศไทยในเดือนเมษายนนี้