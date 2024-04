The Moon Collection ให้ผู้หญิงกล้าเป็นตัวเอง

The Moon Collection ออกแบบโดยผู้ก่อตั้งแบรนด์ สายสมร พิพัฒนวีรวัฒน์ สร้างสรรค์ผ่านความโค้งมนเพื่อให้ส่องประกายแสงและเงา พร้อมใส่รายละเอียดของลวดลายลูกไม้ ที่เปรียบเสมือนผิวพื้นของดวงจันทร์ ให้มีความอ่อนช้อยโอบล้อมอัญมณีเม็ดยอด ทั้งประดับเพชรคุณภาพสูงและหินที่มีคุณค่า สีสันสดใสเปี่ยมพลังความหมาย เพื่อความสุขและความโชคดีของผู้สวมใส่

มีทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ Full Moon Bracelet, Lunar Bracelet และ Twilight Bracelet รวมกันมีความหลากหลายมากถึง 20 แบบ ทำให้คุณสามารถเลือกสรรไฟน์จิวเวลรี่ชิ้นโปรดที่เหมาะสมได้ตามสไตล์ของคุณเอง

Full Moon Bracelet มี 2 สีคือ สีโรสโกลด์และสีมาลาไคต์-บลูแซฟไฟร์ ดูโดดเด่นด้วยงานดีไซน์ที่ละเอียดอ่อน ใส่กับแหวนที่เข้าเซ็ทกัน

Lunar Bracelet โดดเด่นด้วยลวดลายลูกไม้ทับซ้อนที่ไล่ระดับสวยงาม ใส่เป็นเซ็ทกับต่างหูและแหวน

Twilight Bracelet แบ่งเป็น 2 รุ่นย่อยคือ Twilight Bracelet with Gemstone and Pavé และ Twilight Bracelet with Gemstone ซึ่งแต่ละรุ่นจะโดดเด่นด้วยหินอัญมณีสีสดใส อาทิ ไวท์มูนสโตนท์, มาลาไคต์, ลาพิส ลาซูลี, เทอร์ควอยซ์ และพิงค์โอปอล ถูกจัดวางตามความเหมาะสมแตกต่างกันไป

รุ่น Twilight Bracelet with Gemstone สวมใส่ได้ในทุกๆ วัน เรียบง่ายแต่เปี่ยมความหมาย