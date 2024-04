สดุดีคืนจันทร์ดับด้วยนาฬิกา NEW MOON สีดำล้วน

สวอทช์ (Swatch) เปิดตัวนาฬิการุ่น Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE – NEW MOON (จันทร์ดับ) ซึ่งเป็นอีกรุ่นที่คอลแลบฯ กับ OMEGA โดยมีตัวเรือนขนาด 42 มม. หนา13.75 มม. ตัวเรือน เม็ดมะยม และปุ่มกด Bioceramic สีดำ ระบบโครโนกราฟพร้อมฟังก์ชันข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ กันน้ำ 3 barกระจกทำจากวัสดุ biosourced และเคลือบกันรอยขีดข่วน สลักรูปตัว “S” ตรงกลางที่ย่อมาจากโลโก้ของ Swatch

หน้าปัดสีดำ มีโลโก้ OMEGA X Swatch และโลโก้ Speedmaster และ MoonSwatch พร้อมหน้าปัดย่อยแบบเว้าและหลักชั่วโมงที่เคลือบสาร Super-LumiNova® เกรด A (เปล่งแสงสีเขียว) ฟังก์ชันแสดงข้างขึ้น-ข้างแรมของดวงจันทร์ พร้อมคัตเอาท์สีดำกึ่งโปร่งใสและมีจานหมุนข้างขึ้นข้างแรมสีดำที่มีรูป Snoopy มาสคอตของ NASA และ Woodstock นอนเล่นบนดวงจันทร์ ดีเทลลับที่ทำจากหมึกยูวี (เปล่งแสงสีฟ้า) มีข้อความที่โด่งดังจากการ์ตูนเรื่อง Snoopy รูปพระจันทร์เสี้ยวและดวงดาว สายนาฬิกา VELCRO© สีดำพร้อมลูปที่ทำจาก Bioceramic สีดำ