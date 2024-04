‘ซี-นุนิว’ ควงคู่ เปิดตัวน้ำหอมคู่รัก 2 กลิ่นใหม่ของน้ำหอมระดับตำนาน CK ETERNITY

เรียกว่าเป็น น้ำหอมระดับตำนาน ที่เหล่า เฟอร์ฟูมเลิฟเวอร์ต้องเคยลองใช้ กับกลิ่น CK ETERNITY กับ ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR WOMEN & FOR MEN บริษัท โคตี้ โอเปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทด้านความงามรายใหญ่ที่สุดของโลกผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์น้ำหอม CALVIN KLEIN นำ จัดงานเปิดตัวน้ำหอมคู่ดูโอ้ใหม่ล่าสุดในไลน์ของ ETERNITY ได้แก่ ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR WOMEN และ ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR MEN น้ำหอมสองกลิ่นหอมตราบนิรันดร์ที่ครั้งนี้ได้นำเรื่องราวของความรักที่หลากหลาย หรือ DIVERSE LOVE STORIES ยกย่องคุณค่าแห่งความรักเหนือกาลเ วลา นำโครงสร้างกลิ่นตระกูลน้ำมันสมุนไพร หรือ กลิ่นแนวฟูแฌร์ (Fougère) แบบดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสานลูกเล่นท้าทายจากกลิ่นหอมของมะพร้าว สะท้อนความเสน่หาเย้ายวนอันถือเป็นมรดกสืบทอดกันระหว่างน้ำหอม ETERNITY แต่ละรุ่น

ภายในงานเปิดตัวได้รับเกียรติจากสองศิลปินนักแสดงคู่ดูโอ้ชื่อดัง ซี-พฤกษ์ พานิช และ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ พร้อมด้วยคู่รักสุดหวานอย่าง แบม-ปีติภัทร คูตระกูล และ กวาง-ช้องมาศ บางชะวงษ์ คู่รักพี่น้องเพื่อนซี้นักร้องดัง บุ๊ค-เบสท์ วงโอลีฟส์ เบสท์-ณิชชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ และ บุ๊ค-ณัชชารีย์ กิจวิริยะธนโชติ ร่วมด้วย รัค-ชีรีน วิศิษฐฎากุล และ ไปป์-บรม วิชญะเดชา สองคู่เลิฟสายอินฟลูฯ ที่ต่างมาร่วมงานเปิดตัวพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความรักในแบบ DIVERSE LOVE STORIES ด้วย ณ WH Café วังหิ่งห้อย

อีลีน ลอน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โคตี้ โอเปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2024 นี้นับเป็นปีที่สำคัญของ Coty ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี ซึ่งโคตี้ได้ตั้งเป้าในการเป็นผู้นำด้านน้ำหอม พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและแบรนด์เมคอัพใหม่ๆ ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสบการณ์แบรนด์ระดับ Ultra-luxury ให้มากขึ้น รวมถึงจะมีแบรนด์ใหม่ที่จะเปิดตัวในประเทศไทยให้ทุกท่านได้ติดตามตลอดปีนี้

ด้านสองศิลปินนักแสดงคู่ดูโอ้ชื่อดัง ซี-พฤกษ์ พานิช และ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ได้เผยเรื่องราวความรักสะท้อนมุมมอง Eternity โดย ซี-พฤกษ์ เผยว่า นิรันดรหมายถึงตลอดไป สำหรับซีเป็นความรักแท้ รักยั่งยืน ซีเป็นคนฉีดน้ำหอมหลายสไตล์แล้วแต่วัน บางวันรู้สึกอยากมีความสุขุม นุ่มลึก บางวันรู้สึกอยากมีความสดชื่น ซึ่งน้ำหอม CK Eternity Aromatic Essence เป็นคอนเซ็ปของคำว่านิรันดรที่ดีมากๆ มาจากคู่รักของทางแบรนด์ที่มีมานานและได้พัฒนากลิ่นใหม่ ซีชอบ CK Eternity Aromatic Essence for Men รู้สึกเป็นกลิ่น Unisex ที่ใช้ด้วยกันได้ มีความสุขุมนุ่มลึก อบอุ่น น่าหลงใหล มีความเซ็กซี่หน่อยๆ

ส่วนด้าน นุนิว บอกว่า นิรันดรคือความอยู่ไปตลอด สำหรับนุนิวคงเป็นรอยยิ้มของตัวเองที่อยากให้อยู่แบบนี้ไปตลอดเลย สไตล์กลิ่นน้ำหอมที่นิวชอบคือกลิ่นดอกไม้หอมๆ หวานๆ ตอนนี้ขวดที่โปรดมากที่สุดคือ CK Eternity Aromatic Essence for Women มีกลิ่นดอกไม้ หวาน ขี้เล่น เซ็กซี่ ใช้คู่กับ CK Eternity Aromatic Essence for Men แล้วทำให้รู้สึกถึงคำว่า Eternity ที่สุด

โดยน้ำหอมคู่รัก 2 กลิ่นใหม่ของไลน์น้ำหอมในตำนานอย่าง ETERNITY ได้แก่ ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR WOMEN จุดประกายความสดชื่นอย่างแรงกล้าให้แก่โครงสร้างตระกูลกลิ่นน้ำมันสมุนไพรแบบฉบับ ETERNITY โดยสร้างสรรค์ลูกเล่นหักมุมที่ทันสมัยด้วยการใช้หัวน้ำหอมตระกูลดอกไม้ร่วมกับแนวกลิ่นขนมหวานอย่าง ดอกลาเวนเดอร์ ดอกไม้ที่มอบกลิ่นน้ำมันสมุนไพรที่ให้ความหอมสดชื่น ชวนเบิกบาน ขณะที่หัวใจของโครงสร้างคือ ความหอมหวานของหัวน้ำหอมปรุงสูตรกลิ่นน้ำมะพร้าว ตัดกับเสน่ห์เย้ายวนอวลไอกรุ่นผิวกายจากฐานโครงสร้างของกลิ่นตระกูลไม้หอม (Woody) ได้แก่ Creamy Sandalwood Accord ได้รับการสร้างสรรค์โดยสองสุคนธกรสาว เวโรนิก นีย์เบิร์ก (Mrs. Véronique Nyberg) และ จูลี มาซเซ (Mrs. Julie Massé)

ขณะที่น้ำหอม ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR MEN ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากแนวกลิ่นอันเป็นแบบฉบับแห่ง ETERNITY ที่สุคนธกรได้ใช้ความกล้าในการออกแบบกลิ่นผ่านลูกเล่นที่ต่างขั้ว เปิดตัวกลิ่นหอมสดชื่นด้วยเอสเซนส์สกัดจาก จูนิเปอร์เบอร์รี (Juniper Berry) ผสานด้วยกลิ่นตระกูลไม้หอม (Woody) และกลิ่นเหล้ายิน เพิ่มความเผ็ดร้อนของกลิ่นระดับฐานด้วย กระวาน (Guatemalan Cardamom) เติมสมดุลความหอมหวานด้วยแนวกลิ่นน้ำมันสมุนไพรจากดอกลาเวนเดอร์ มอบเสน่ห์อันอบอุ่นเย้ายวนด้วยกลิ่นหอมของ มะพร้าว (Coconut) อันเป็นแนวกลิ่นขนมหวานที่ให้ความเซ็กซี่เกินคาดเดา ออกแบบโดย ดาฟเน บูฌีย์ (Mrs. Daphné Bugey) และแฟรงค์ โวเอล (Mr. Frank Voelkl) สองสุคนธกรหลักของแบรนด์

ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR MEN มีให้เลือก 2 ขนาด ได้แก่ 100 ML ราคา 4,830 บาท และ 50 ML. ราคา 3,728 บาท

ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR WOMEN มีให้เลือก 3 ขนาด ได้แก่ 100 ML ราคา 4,810 บาท 50 ML. ราคา 3,690 บาท และ 30ML ราคา 2,730 บาท