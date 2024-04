ประชันความหล่อ! ทายาทฟาร์มโชคชัย “โชค บูลกุล” กับลูกชายคนเดียว

ใครที่ได้เห็นโพสต์ของ “โชค บูลกุล” ที่เขาถ่ายรูปคู่กับลูกชายคนเดียว ทายาทแห่งฟาร์มโชคชัย “ปราบ บูลกุล” แล้ว เป็นต้องเอ็นดูในความช่างเปรียบเปรยของคุณพ่อโชคยิ่งนัก

“..เขาว่ามองหน้าแล้วเหมือน แม่

เล็งด้านหลังก็เหมือน พ่อ

ลูกนัยน์ตานั้นเหมือน ปู่

คู่ใบหูดูเหมือน ตา..”

“ไม่เหมือนตรงไหน เอาปากกามาวง โหงวเฮ้งล้วนๆ” โชคสรุปลงท้าย

งานนี้ เพื่อนๆ เลยสนุกกันใหญ่ บางคนบอกเหมือนคุณแม่จริงๆ ค่ะ บางคนก็เห็นด้วยกับที่บอกเหมือนคุณพ่อด้านหลัง แต่ก็มีที่มาให้กำลังใจบอกเหมือนทั้งคู่ หลายคนต่างมาชมน้องปราบว่า หล่อ เท่ และมีบางคนสงสัยว่าทำไมมีน้อยแท้คะ...เพิ่มอีกสักคนได้ไหมคะ เอิ่ม! ประเด็นนี้ต้องถามคุณแม่คนสวย “สู่ขวัญ” ก่อนนะเจ้าคะ

แต่ทางเราเห็นว่า รอน้องโตกว่านี้ หน้าอาจจะเปลี่ยนมาเหมือนคุณพ่ออยู่บ้างก็ได้ และที่สำคัญ! น้องได้ประเด็นหลักที่เหมือนคุณพ่อไปแบบเต็มๆ คือ เป็นผู้ชายที่แมนเกินร้อย แถมถอดแบบเรื่องการขี่ม้า การเล่นกีฬา และชอบทำงานในฟาร์มเหมือนคุณพ่ออีกต่างหาก

ส่วนเรื่องดนตรี น้องก็ชอบเหมือนคุณพ่อ งานนี้คุณพ่อเขามีภาพประกอบแบบเทียบให้เห็นกันจะจะ

“..Like Father Like Son ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น I live for this moment ..วันหนึ่งได้เห็นลูกเป็นอย่างที่เราเคยเป็น ตอนอายุพอๆ กัน มันเข้าใจคำว่าอิ่มทิพย์จริงๆ

“ปี 2024 vs. 1983 เวลาห่างกัน 40ปี แต่ DNA เดียวกัน concert ของโรงเรียนเหมือนกัน ลูก rock (Bon Jovi, You give love a bad name) พ่อ punk”

ภูมิใจกับคุณพ่อไปด้วยจริงๆ รออย่างเดียวที่ไม่รู้ว่าจะเหมือนคุณพ่อรึป่าว? ตรงที่มีแฟนสวยนี่แหละคร่า!

