สไมลี่ฮาวด์ อวดคอลเลคคชั่นซัมเมอร์ มีครบทั้งชุดลำลองสตรีท ไปจนถึงลุคทางการ

ในคอลเลกชั่น Spring/Summer 2024 นี้ Smileyhound นำทีมโดย บัณฑิต รัศมีโรจน์ Creative Director พร้อมด้วยทีม Designer อย่าง อัครวินท์ สุมาลุย์ Senior Designer และ นันท์ฐิตา กิตติรัฐภิรมย์ Assistant Designer ร่วมสร้างสรรค์งานออกแบบ ที่ได้หยิบภาพและบรรยากาศของความเป็นซัมเมอร์ที่หลายๆ คนนึกถึง นำมาเล่าเรื่อง ตีความ และแปลงค่าออกมาเป็นคอนเซปต์และงานดีไซน์ในรูปแบบต่างๆ เริ่มต้นด้วยคอลเลกชั่นแรก

ต้อนรับฤดูร้อนแบบมีสีสัน สร้างสไตล์ในการแต่งตัวให้สนุกยิ่งขึ้น กับไอเดีย Festival Vibes ที่หยิบเอาบรรยากาศ Outdoor ที่ให้ทั้งความชิว เบาสบาย และสนุกสนานในเวลาเดียวกัน มาแปลงค่าเป็นดีไซน์ และ Concept ในคอลเลกชั่นใหม่นี้

เริ่มต้นด้วยหนึ่งในหมุดหมายในช่วงซัมเมอร์กับงาน “Balloon Festival” มาออกแบบเป็นโลโก้ และลายกราฟิกหลัก นำเสนอด้วยรูปแบบงานปัก และงานพิมพ์ลาย เติมความพิเศษด้วยดีไซน์เสื้อผ้าที่ต่อยอดจากกิจกรรม “Parachute” หยิบกิมมิคสนุกๆ อย่างเชือก stopper และเทปทอพิเศษ มาแปลงค่าใส่ลงบนหลากหลายไอเทมตั้งแต่ เสื้อโปโล, กางเกง Parachute Zipper, Wind Jacket, เสื้อยืดทรง loose ที่เพิ่มดีเทลกระเป๋าบนหน้าอก ให้ความ Outdoor ยิ่งขึ้น

ถ่ายทอดสีสันซัมเมอร์นี้ให้สนุกกว่าที่เคย ด้วยการหยิบโทนสีเขียว Green spring, สีส้มเข้ม Bold orange และสีน้ำเงินอมม่วง Dark blue violet มาทำให้โดดเด่น และลงตัวมากขึ้น

ในอีกคอลเลคคชั่นของ Sping/Summer 2024 นี้ เราได้เปลี่ยนฤดูร้อนนี้ให้เต็มไปด้วยความสดชื่นกับไอเดีย Colour fruits ที่หยิบเอาผลไม้ฤดูร้อนมาเป็น Key หลักในการเล่า Collection ตั้งแต่โลโก้ปักที่เล่นเงาผลไม้, กราฟิกภาพวาดเสมือนจริง หรือ still life drawing และ ผ้าลาย stripe สีสว่างสดใส นำกลิ่นอายบรรยากาศของ European street Market มาไว้ผ่านดีไซน์ และแพทเทิร์นลุคสบายๆ ตอบโจทย์ในช่วงซัมเมอร์นี้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นผ้าเรยอน, เสื้อโปโลผ้าลูกฟูก แต่ง Ribแขนเสื้อ, เสื้อยืดผ้าคอตตอนสีสด และกระเป๋า Tote bag ลายกราฟิกผลไม้

ดึงโทนสีของผลไม้ฤดูร้อนมาถ่ายทอดเป็นสีหลักใน Collection ตั้งแต่โทนสีเหลือง Lemon, สีเขียวองุ่น Green Grapeorange และสีชมพู Pink Watermelon มาเพิ่มความสดชื่น นำมาตัดกับสีเบสิคอย่าง เบจ, ขาว และกรม ให้ลุคซัมเมอร์ที่ดูซอฟท์ ผ่อนคลาย แต่ยังดูมีสไตล์เหมือนเดินอยู่ European Market ตลอดร้อนนี้

TAKE YOUR NEW VERSION AND MAKE IT BETTER EVERYDAY!

หากพูดถึงเสื้อผ้าของ Smileyhound เชื่อว่าๆ หลายๆ คนจะนึกถึงเสื้อผ้า Casual wear ที่สามารถหยิบมาใส่ได้ในทุกๆ วัน แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจหลักที่ Smileyhound ยึดถือ คือการเป็น Men’s Best Buddy ของคุณ เราเลยอยากที่จะเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่แค่อยู่ในทุกๆ วัน แต่อยากที่จะอยู่ในทุกวันสำคัญและทุกโอกาสพิเศษของคุณ ไม่ว่าจะเป็นวันพรีเซ้นท์งาน เริ่มต้นงานวันแรก ไปงานแต่งงาน ออกงานอีเว้นท์ ฯลฯ แบรนด์จึงหยิบเอาโมเม้นที่เราขาดเหล่านี้ ขึ้นมาต่อยอด ออกมาเป็น Product Line ใหม่ ที่จะเข้ามาเติมเต็มความสนุกในการแต่งตัวมากขึ้น เป็นไอเทมที่ช่วยให้เราสามารถแต่งตัวได้มากขึ้น ครบเครื่อง และสามารถใส่ได้หลากลายโอกาสยิ่งกว่าที่เคย

SMILEYHOUND BLUE TAG โดยคอนเซปต์ของ New product line ทีที่เรานำเสนอในครั้งนี้ คือ “The combination of modern, casual and delicacy” หรือการหยิบจุดแข็งของแบรนด์ฯ ในมิติต่างๆ มาใช้เป็น Core idea ในการออกแบบ แต่ทว่าได้ต่อยอดในแต่ละมิติให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และนำเสนอผ่านดีไซน์ในแบบที่ Smileyhound ไม่เคยทำมาก่อน

ด้วยการนำเสนอความ Modern Causal ในแบบที่มีชั้นเชิงมากขึ้น ผ่านรายละเอียดในทุกๆ ดีเทล ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างผ้า, ดีไซน์, คัทติ้ง และความพรีเมี่ยมขององค์ประกอบต่างๆ ที่มาใช้ในการออกแบบและผลิต เช่น Blazer ทรง Casual Tailor, Racing Jacket, Oversized denim shirt เป็นต้น และในทุกๆ ไอเทมของ Product Line กลุ่มนี้ มีการทอป้ายพิเศษ โดยใช้สีน้ำเงินหลักของแบรนด์ มาพร้อมกับโลโก้ของแบรนด์ เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงความพิเศษ เป็นที่มาของ “SMILEYHOUND BLUE TAG”

ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่แบรนด์พยายามยกระดับเสื้อผ้าสไตล์ Casual ให้มีความ Craft Premium จากวัสดุที่แบรนด์เลือกมาทำโดยเฉพาะ พร้อมคงกลิ่นอายความเป็น Smileyhound เพื่อให้ไอเทมเหล่านี้เป็นไอเทมสำคัญที่คุณสามารถหยิบมาเติมหรือมา Complete ลุคให้ในวันที่อยากได้ลุคที่ต้องการความเรียบร้อยมากขึ้นแต่ก็ยังคงกลิ่นอายสไตล์ Smileyhound

Smileyhound Spring/Summer 2024 Collection ได้เต็มรูปแบบที่ พบกับได้เต็มรูปแบบที่ www.smileyhound.com และ Smileyhound ทุกสาขา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @Line Official Account: @smileyhound

#SMILEYHOUND #SMHFRIENDSMEET