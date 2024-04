“ภราดร ศรีชาพันธุ์” ควงลูกสาวชมโฉมใหม่ศูนย์รวมอุปกรณ์กอล์ฟ

ศูนย์การค้าธนิยะ จัดงาน Celebrate The New Era at THANIYA เผยโฉมรูปลักษณ์ใหม่ ศูนย์รวมอุปกรณ์กอล์ฟและไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พร้อมเปิดตัว “S Club” ร้านมัลติแบรนด์ที่รวบรวมแบรนด์สินค้าแฟชั่นแอคทีฟไลฟ์สไตล์ มาไว้ในที่เดียว ทั้งยังคงความเป็น Authentic Japanese Lifestyle ที่เป็นแหล่งรวมร้านอาหาร ร้านค้าของสะสม และงานอดิเรกต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์อันโดดเด่นของธนิยะเอาไว้

ภายในงานมีเหล่าเซเลบริตีคนดังรุ่นใหญ่นำทีมร่วมแสดงความยินดีมากมาย อาทิ สงกรานต์ อิสสระ, สัณหพิศ โพธิรัตนังกูร, ประเวศวุฒิ ไรวา, เกษสุดา ไรวา, ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร, ชุติภัทร โพธิรัตนังกูร, ธารณ ลิปตพัลลภ, ภราดร ศรีชาพันธุ์, อาทิตยา คุณนะลาภัทร (โปรอาร์ม), จงจินต์ จึงสุระ และแมทธิว ดีน