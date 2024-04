งานแต่ง “ปรมา ไรวา” ทายาทรุ่น 2 S&P "เนม เก็ตสึโนวา” ดันลูกสาวกั้นประตู

และแล้วสาวสวยรอยยิ้มสดใส “นาม-ปรมา ไรวา” ลูกสาวคนสุดท้องวัย 32 ของ ประเวศวุฒิ และเกษสุดา ไรวา แห่ง บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท น้องสาวคนเดียวของ เนม-ปราการ ไรวา นักร้องหนุ่มเสียงนุ่มจากวง Getsunovaทายาทรุ่นที่ 2 ของ S&P ก็เข้าพิธีแต่งงานกับหนุ่มกริด “กฤษฏิ์ สุนทรภูษิต” ทายาทบริษัท เจริญ เดคคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่หลายคนเรียกเขาว่า “โด่ง” ไปอย่างชื่นมื่น ที่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

งานนี้ อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และความอบอุ่น ของทั้งสองครอบครัว และบรรดาพวกพ้องน้องพี่ที่รักและเคารพของทั้งคู่ โดยเฉพาะ ญาติผู้ใหญ่นั้นต่างก็ปลื้มปีติกับคู่แต่งงานใหม่ และหนุ่มเนม ผู้เป็นพี่ชายของสาวนาม ก็ยกครอบครัวน่ารักๆ ของตนเอง มาร่วมกั้นประตู และปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนาน แถมทั้งตัวเจ้าสาวและคุณพี่ชายก็เป็นกันเองกับผู้ร่วมงานมาก ช่วงปาร์ตี้เล็กๆ ถึงกับลงมือเสิร์ฟเครื่องดื่มด้วยตัวเองกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียว

นามสำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบเซรามิก จาก Central Saint Martins สหราชอาณาจักร ปัจจุบันเปิดร้านอาหารกึ่งคาเฟ่แนว Cosy Homemade Food ซึ่งนอกจากจะรวบรวมเมนูอาหารทั้งคาวและหวาน ที่เป็นสูตรประจำของที่บ้าน มาไว้ในร้านแล้ว ยังเปิดร้านเค้กชื่อ SNP HQ Cake Studio ในเครือของ S&P ในรูปแบบ Handcrafted Cakes อีกด้วย

ส่วน “พี่กริด” เจ้าบ่าววัย 41 ของเธอนั้น เป็น Design Director และ Managing Director ของบริษัท กฤษฏิ์ แอนด์ โค จำกัด (Grid & Co Co., Ltd.) ทำธุรกิจรับออกแบบและตกแต่งภายใน

#celebonline #celeb #gossip #ปรมาไรวา #เอสแอนด์พี #นามไรวา #กฤษฏิ์สุนทรภูษิต