คอนเวิร์สปักหมุดใหญ่สยามเซ็นเตอร์

Converse ปักหมุด Converse Culture ใจกลางกรุงเทพฯ ขยายร้านเปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดบนพื้นที่กว่า 220 ตร.ม. ณ สยามเซ็นเตอร์ รวมไอเทมลิมิเต็ดและสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟมากมายซีซันส์ล่าสุด ให้ได้จัดเต็มแบบคอมพลีทลุค ทั้งยังเปิดบริการ Converse By You (CBY) ครั้งแรกในไทย ให้บริการคัสตอม Converse ชิ้นโปรดให้เป็นชิ้นเดียวในโลกตามแบบฉบับตัวเอง พิเศษ! ศิลปินป๊อปอาร์ตหนุ่ม ‘The Jum’ จ้ำ-ณภัทร จงจิตตโพธา ในฐานะ Local Converse Artist Collaborator ร่วมคอลแลปส์สไตล์ผ่านคาแรกเตอร์ ‘FIRE FRIEND’ สุดไอคอนิก ทั้งงาน wall painting ในร้าน และในบริการ Converse By YOU บนคอนเซ็ปต์ Spark Your Creativity, Create Next

Converse By YOU คือบริการที่คุณสามารถคอสตอม Converse ชิ้นโปรดของคุณ โดยทางเรามีบริการ ปริ้น รีด ปัก และมีจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งเสริม ให้คุณได้ออกแบบลงบนสินค้า ไม่ว่าจะเป็นบนรองเท้าผ้าใบแคนวาสไอคอนนิคอย่าง Chuck Taylor All Star เสื้อผ้า กระเป๋า และอุปกรณ์

- ไฮไลท์อยู่ที่งานปริ้นลาย Pattern ซึ่งมีแบบให้เลือกพิมพ์บนเสื้อและรองเท้าได้มากกว่า 50 ลาย อยู่ในหลากหลายหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นลายคลาสสิกแพทเทิร์น อย่างดาว วงกลม จุด หรือสี่เหลี่ยม ตามมาด้วยลายให้ลุคฟิวสาวหวาน ผลไม้ ดอกไม้ หรือจะลายให้ความสนุกสนานไลฟสไตล์ ลายแนวอาหาร ดนตรี สีหลากหลาย กราฟฟิกลายหน้ายิ้ม ลายดวงดาว และอื่นๆอีกมากมาย

- ลายปักสามารถเลือกปักลายกราฟฟิกจากทาง Converse หรือ ปักชื่อได้ตามใจ

- สามารถเปลี่ยนเชือก ซึ่งมีให้เลือกมากกว่า 12 เฉดสี พร้อมลายพิเศษ ‘บางกอก’ อีก 3 สี ที่มีแค่ในไทยเท่านั้น นอกจากนั้นยังสามารถเลือกแมทช์กับตัวปิดเชือกหลายสีได้ดั่งใจ

พิเศษสุด ลายผลงานสุดพิเศษจาก Local Converse Artist Collaborator ‘The Jum’ จ้ำ - ณภัทร จงจิตตโพธา ที่คุณสามารถปริ้นลายงานคอลแลปส์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านคาแรกเตอร์ ‘FIRE FRIEND’ น้องไฟชมพูสุดไอคอนนิค มาพร้อมคาแรกเตอร์อื่นๆที่ชวนให้สะสม โดย The Jum จัดให้ที่นี่เป็นที่แรก หรือตกแต่งด้วยตัวรีด Patch หรือจะลายปัก ไม่ผิดหวังแน่นอน!





กลับมาใหม่อีกครั้ง จากรองเท้าเด่นตัวดังในอดีต Converse Weapon ข้อสูงสีดำและสีเทาขาว และรุ่นใหม่ข้อสั้นสองสี แคมเปญเปิดตัวนำโดย Shai Gilgeous-Alexander นักบาส NBA Stars แฟชั่นไอคอนแห่งวงการ

คอลแลปส์กันในรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดครั้งแรกของ A-Cold-Wall* ในรุ่น Converse Weapon Ox แรงบันดาลใจรูปทรงเรขาคณิตและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ที่น่าจับตามองของคอลเลกชั่นคือ Reversible แจ็คเก็ตและกางเกง ใส่ได้สองด้าน ด้านหนึ่งสี Bossa Nova และสี Flint Gray จัดสีได้อย่างลงตัว เข้ากันทั้งลุครองเท้าและเสื้อผ้า

ในช่วงปี 2548 Quarter Snacks คือกลุ่มที่หลงรักการเล่นสเก็ตบอร์ดรวมตัวในการเล่นสเก็ตบอร์ดในเมืองนครนิวยอร์กและที่อื่นๆ การร่วมมือกันบนคอลเลคชั่นนี้เป็นรองเท้าสเก็ตรุ่น One Star Pro ที่ คงแบบดั้งเดิมไว้แล้วแต่งแต้มด้วยความเป็น Quartersnacks อาร์ทเข้าไปบนรองเท้าพรีเมี่ยมหนังกลับ ตั้งแต่งเชือกรองเท้าแบบเส้นใหญ่ ไปจนถึงดีเทลลายหนังงู กราฟิกที่ได้แรงบันดาลใจและหลักคำสอน วางจำหน่าย สองสี ดำและน้ำตาล มาพร้อมกับเสื้อผ้าธีมสปอร์ตเท่สไตล์นักกีฬา

คอลเลกชั่นที่สองในการร่วมงานกันระหว่าง Converse และ Martine Ali ดีไซน์เนอร์เครื่องประดับจากบรูกลิน ครั้งนี้มาในรุ่นโมเดลสุดฮิตในอดีต กลับมาทำใหม่อีกครั้ง Chuck 70 XX HI เอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือรองเท้าข้อสูงความยาวเกือบถึงเข่า อัปเปอร์เดนิมฟอกสีดำ ประดับด้วยอะไหล่โลหะ เครื่องประดับต่างๆที่คงความเป็น Martine Ali เอาไว้อย่างชัดเจน คอลเลกชั่นนี้มาในลุคเสื้อผ้าสีโทนดำแบบเข้ากัน โดดเด่นด้วยกระโปรงสีดำยาว ที่มีซิปสามารถถอดปรับใส่เป็นกระโปรงสั้นแบบมินิสเกิร์ตได้อีกหนึ่งลุค คอลเลกชั่นนี้วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม เป็นต้นไป

รองเท้าตระกูล De Luxe มีให้ครบจบในที่เดียว De Luxe Heel ส้นสูงที่ใครหลายคนเฝ้าตามหา De Luxe Squared ทรงเหลี่ยม ให้ความพรีเมี่ยมลุคเท่ไม่ซ้ำใคร และโมเดล De Luxe Wedge ส้นตึกใหม่ล่าสุดที่พึ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทั้งสามรุ่นมาพร้อมสีใหม่วางจำหน่ายที่นี่ที่แรก

ไม่เฉพาะแค่ Limited หรือรวมรุ่นหายาก เท่านั้น ในร้านยังมีสินค้าคอลเลกชั่นใหม่ SUMMER 2024 วางจำหน่ายก่อนเพื่อเฉลิมฉลองให้กับคอนเซ็ปท์ใหม่ของร้าน เลือกสรรค์ได้อย่างจุใจก่อนใคร ไม่ว่าจะเป็นสินค้ารุ่นคลาสสิกตลอดกาล Chuck Taylor All Star และ Chuck 70 สีใหม่ สดใส ต้อนรับซัมเมอร์ รวมไปถึงสินค้าตระกูลฮิตอย่าง Run Star มาในโมเดลใหม่ Run Star Utility Sandal CX (ราคา 3800 บาท) รองเท้ารูปแบบรัดส้น พร้อมกับสีสันต้อนรับฤดูกาล

ลายที่คลาสสิคตลอดกาลอย่างลายไฟ และลายสี่เหลี่ยม มาในรุ่น Chuck Taylor All Star Cruise ในคอลเลกชั่น Flame Check (ราคา 3300 บาท) จัดเต็มคอมพลีทลุคทั้งเสื้อผ้าและรองเท้าให้สาวๆได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่

รองเท้าข้อสั้นใส่ง่าย รุ่นใหม่ Chuck Taylor All Star Cruise Ox (ราคา 3100 บาท) มีทั้งสีคลาสสิก ขาวดำ และมาในสีใหม่ สีสันแห่งฤดูกาล รอให้คุณหยิบไปแมชกับลุคสุดโปรด

ในส่วนของสินค้าผู้ชายในกลุ่มสเก็ตมีสินค้าสีสันใหม่ต้อนรับ Summer เช่นกันไม่ว่าจะเป็นรุ่น One Star Academy สี.ใหม่ล่าสุด (ราคา 3500 บาท) รุ่น AS-1 Pro สีใหม่ (ราคา 3800 บาท) และ Star Player สีสันรับซัมเมอร์ (ราคา 3000 บาท)