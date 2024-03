บุญเกียรติ โชควัฒนา ร่วมฉลองเปิดตัว ศศรา หัวหิน สุดยิ่งใหญ่

โครงการศศรา หัวหิน (SASARA Hua Hin) ฉลองเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในงาน Grand Opening ชวนลูกบ้าน-แขกผู้มีเกียรติ ร่วมชมโครงการแบบ Exclusive ภายใต้แนวคิด The Art Of Escape สุนทรียะแห่งการพักผ่อน…ที่ไม่รู้จบ พร้อมสนุกไปกับคอนเสิร์ตริมหาดในบรรยากาศสุดชิลไปกับ BURIN & THE SOUL SMITH

ภายในงาน ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารนำโดย บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ สงกรานต์ อิสสระ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดิฐวัฒน์ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน พร้อมเปิดเวทีจากพิธีกรหนุ่มมากความสามารถ เปอร์-สุวิกรม อัมระนันทน์ มารับหน้าที่เป็นพิธีกรสร้างสีสันในบรรยากาศสุดชิลของงาน โดยมีเหล่าคนดังในหลากหลายแวดวงมาร่วมงานมากมาย อาทิ หลาน ม.ล.กอกฤษต กฤดากร, นที พานิชชีวะ, กฤษฎา โรจนกร, พิสิษฐ์ สายัมพล, ญารินดา บุนนาค, ทิพาภรณ์ โชควัฒนา, ศรีวรา อิสสระ, วรสิทธิ อิสสระ, กรัชเพรช อิสสระ และยิหวา-ปรียากานต์ ใจกันทะ เป็นต้น

สำหรับบรรยากาศภายในงานได้เนรมิตพื้นที่หน้าหาดให้เป็นเวทีคอนเสิร์ตสุดมันส์ เริ่มงานกันด้วยโชว์สุดพิเศษในชื่อชุด Acrobatic Performance Art ที่นำโชว์ Fan Man เป็นโชว์ที่ผสานศิลปะ พร้อมสะท้อนถึงธรรมชาติ ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายที่สะท้อนถึงสายลมและผื่นน้ำของศศราที่เคลื่อนไหวไปรอบตัว ต่อด้วยโชว์ Body Balance การแสดงแห่งสุนทรีย์ เผยความแข็งแรงของร่างกายเต้นคู่สอดผสานไปกับดนตรีที่จะทำให้ตกอยู่ในภวังค์ของการพักผ่อน และ Trio Band บรรเลงเพลงไทยและสากลร่วมสมัย หลากหลายแนว มาสร้างสีสันความสนุกก่อนเข้าสู่คอนเสิร์ตสุด Exclusive จาก BURIN & THE SOUL SMITH ที่ขนเพลงดัง มามอบความสนุกสนาน เรียกเสียงกรี๊ดและรอยยิ้มสุดประทับใจกับกับผู้เข้าร่วมงานกันอย่างถ้วนหน้า พร้อมภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย และซุ้มอาหาร-เครื่องดื่ม จากร้านดังของจังหวัด มาเสริฟความอร่อยตลอดทั้งงานอีกด้วย

สำหรับโครงการ ศศรา หัวหิน (SASARA HUAHIN) เป็น ลักชัวรี่ บีชฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม ติดริมหาด ตั้งอยู่บนทำเลที่ดินผืนงามที่สุดของหัวหิน มีบริเวณหน้าหาดกว้างถึง 46 เมตร ทอดยาวเกือบ 8 กิโลเมตร มีความเป็นส่วนตัวสูง ออกแบบภายใต้แนวคิด The Art Of Escape สุนทรียะแห่งการพักผ่อน…ที่ไม่รู้จบ เหมาะกับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัย สำหรับคนอยากมีบ้านติดทะเล ที่ชื่นชอบความเงียบสงบ ความเป็นส่วนตัว ล้อมรอบไปด้วยกิจกรรม Dynamic Beach Front Lifestyle อีกทั้งยังครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผู้อาศัยได้สัมผัสถึงความสุขได้ในทุกๆ บรรยากาศไปกับธรรมชาติสมบูรณ์ที่งดงาม อาทิ Surf, สนามกอล์ฟ ป่าโกงกาง ขี่ม้า จักรยาน แคนนู, เลนจักรยานจากหน้าโครงการไปยังปราณบุรี หมู่บ้านชาวประมง ขณะที่ภายในโครงการยังให้ความสำคัญกับ Concept “Active Living” ให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัส และเพลิดเพลิน กับ Active Facilities การออกแบบโครงการและพื้นที่ส่วนกลางให้เหมาะกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว อาทิ บีชคลับ, พูลคลับ, ฟิตเนส พร้อมกิจกรรมริมชายหาด และสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย เช่น ลานหมากรุก, ลานเปตอง, ลานน้ำพุ Kid's Pool, ลาน BBQ

โครงการ ศศรา หัวหิน เป็น Low Rise คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่บริเวณชายหาดเขาตะเกียบ โดยอยู่ช่วงต้นหาดซอยหัวหิน 97-ซอยอ่าวหัวดอน ซอย 5 บนที่ดินกว่า 5 ไร่ เป็นอาคารสูง 4 ชั้น 5 อาคาร จำนวนเพียง 110 ยูนิต มูลค่าโครงการกว่า 1,500 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2565 มีห้องให้เลือกถึง 3 รูปแบบได้แก่ ห้องแบบ 1 ห้องนอน, ห้องแบบ 2 ห้องนอน และห้องแบบ 3 ห้องนอน โดยแต่ละรูปแบบได้มีการออกแบบฟังก์ชั่นการอยู่อาศัยที่ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในบริเวณที่เป็นริมทะเล มีลมพัดผ่านเพื่อให้เกิดสภาวะน่าสบายของอากาศภายในห้อง ผสมผสานสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น ที่มีลักษณะเด่นด้านการใช้วัสดุธรรมชาติสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายในการพักอาศัยด้วย “ อิฐดินเผา terracotta bricks - terracotta tile” เป็นวัสดุ craft ที่ให้ความรู้สึก และกลิ่นอายที่กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโครงการ สะท้อนถึงการใช้ชีวิตที่หลีกหนีจากความวุ่นวายภายใต้คอนเซปต์ “The Art of Escape” ราคาเริ่มต้น 5.9 ล้านบาท โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจจอง รับฟรีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่งครบพร้อมอยู่ มูลค่ารวมสูงสุด 2 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 062-514-7888 Line: @sasarahuahin เว็บไซต์ www.charnissara.com/sasarahuahin