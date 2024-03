คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ เปิดงาน I Say Yes! The Montien Riverside Wedding Showcase 2024

คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงแรมมณเฑียร ให้เกียรติเปิดงาน I Say Yes! The Montien Riverside Wedding Showcase 2024 จัดโดยบุตรสาว เณศราภา ทับสุวรรณ โดยมี พนิดา เขื่อนจินดา, มณเฑียร ตันตกิตติ์, ไอลดา บำรุงพฤกษ์ และ สิปปทัศน์ ทับสุวรรณ มาร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์



***

คู่สวีท พณ. ท่าน ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมภริยา มาร่วมเป็นประธานในงานแต่งงาน ระหว่าง ภัทรพร บุตรี อัมพร - สุภัทรา หาญไพบูลย์วัฒนา กับ วชิรพันธุ์ แดงอร่าม บุตร ดร.ปณชัย แดงอร่าม - ชนาการ ศรีปุ้ม ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น ที่ CDC Ballroom ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)



***

ทิพย์วรรณ วีระภุชงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บ.ไทยนครพัฒนา จำกัด เป็นตัวแทนกลุ่มเพื่อน อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่ พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โดยมี สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, นภสร ประนิช ประธานกรรมการบริหาร สปาชา กรุ๊ป, ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ธพส., พรรณี จารุสมบัติ รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์, ศิริวรรณ พานิชตระกูล , ชัยรัตน์ เชิดชูสกุลชัยกรรมการรองผู้จัดการกลุ่มบริษัท ซิตี้รีสอร์ท และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เทอมเอ็นเตอร์ไพรส จำกัด, ศานติ ประนิช และ วิทยา พานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บ.ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด และ ร่วมอวยพรแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องอาหารอูโนมาส โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์