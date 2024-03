พลังจากธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ สู่งานดีไซน์บนข้อมือ

WATERFALLS : ความทรงพลังของน้ำตก ผ่านนาฬิกา 2 เรือน SPLASH DANCE นาฬิกาโมเดล SKIN IRONY ขนาด 42 มม. สแตนเลสสตีลขัดเงาเรือนบางพร้อมหน้าปัดสีน้ำเงิน 3 มิติ ลาย “หยดน้ำ” โดดเด่นด้วยโทนสีส้มและสีเขียวที่เรืองแสงในที่มืด สายนาฬิกาขัดเงาปรับระดับได้ และ FROZEN WATERFALL โมเดล GENT BIOCERAMIC มาพร้อมหน้าปัดสีฟ้า ขนาด 34 มม. สะท้อนความสวยงามของน้ำตก พิมพ์ลายสีขาว ส้มและเขียวที่เรืองแสงได้ พร้อมพื้นผิวสีน้ำเงินเมทัลลิกที่กรอบนาฬิกา ตัวเรือนใช้วัสดุ BIOCERAMIC สีฟ้าพร้อมกระจก BIOSOURCED สายนาฬิกาสีฟ้าไล่ระดับสี

THE DESERT : ตัวแทนของทะเลทรายและพายุทราย 2 เรือน ขนาด 38 มม. ได้แก่ SUNBAKED SANDSTONE นาฬิกาโมเดล SKIN IRONY สแตนเลสเรือนบาง หน้าปัดสีเบจพิมพ์ลายนูนต่ำ สายนาฬิกาผ้าสีเบจ พร้อมดีเทลสามมิติ และ CORAL DUNES นาฬิกาโมเดล SKIN CLASSIC BIOCERAMIC หน้าปัดสีเบจขนาด 34 มม. มากับพื้นผิวทรายละเอียด พิมพ์ลายสีขาว ดำ และส้มคอรัล เข้ากันกับสายนาฬิกาที่ทำจากผ้าสีเบจ

THE FOREST : ความเงียบสงบของป่าเขา ถูกส่งมอบเป็นนาฬิกา 2 เรือนBY THE BONFIRE โมเดล NEW IRONY CHRONO สายนาฬิกาผ้าสีกากีและหน้าปัดขนาด 43 มม. สีดำแบบเอิร์ธโทนลายนูนต่ำ พร้อมดีเทลที่ออกแบบมาให้ชวนนึกถึงเถ้าถ่านในกองไฟ และFALL-IAGE โมเดล BIG BOLD BIOCERAMIC ทรงโอเวอร์ไซส์ หน้าปัดขนาด 47 มม. โปร่งใสเคลือบเงาสีดำและสีเงิน ตัวเรือนสีเขียวแมตต์ตัดกับสีส้มของสายนาฬิกา

ICY MOUNTAINS : สัมผัสยอดเขาสูงและธารน้ำแข็ง ผ่านนาฬิกา 2 เรือน FROSTBLOOM โมเดล BIG BOLD IRONY เรือนใหญ่ หน้าปัดขนาด 47 มม. สีน้ำเงินล้อมรอบด้วยลวดลายดอกยางตัดสลับสี ตัวเรือนสแตนเลสสตีลและวัสดุ BIOCERAMIC มีน้ำหนักเบา และ GOOD TO GORP โมเดล NEW GENT BIOCERAMIC สีดำ ขนาด 41 มม. หน้าปัดลายนูนต่ำโทนสีน้ำเงิน ดำ และเงิน ประหนึ่งความเย็นยะเยือกบนยอดเขา เข็มนาฬิกาสีส้มเรืองแสงโดดเด่น