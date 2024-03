เทรนด์คาเฟ่มาแรง! ขนาดซูเปอร์แบรนด์แฟชั่นยังต้องเปิด เอาใจสาย “กิน-ดื่ม”

ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา แฟชั่นหรูหลายแบรนด์เริ่มเบนเข็มจากเสื้อผ้าเข้าสู่วงการกิน-ดื่มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็ยังสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้คน โดยยึดโยงเอารสนิยมและความภักดีต่อแบรนด์มาต่อยอด เพื่อความสุขในชีวิตของลูกค้าคนสำคัญของแบรนด์

ก่อนจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในเมืองไทย Louis Vuitton เปิดคาเฟ่และร้านอาหารในร้านแฟล็กชิปที่โอซากา เมื่อต้นปี 2020 ที่ชั้นบนของบูติกหรูถูกรังสรรค์สถานที่ไว้รองรับลูกค้า เพื่อพักเหนื่อยหลังจากชอปปิ้ง ให้ได้ดื่มด่ำกับอาหารมื้อค่ำหรือเพลิดเพลินกับเครื่องดื่ม นอกจาก 'Le Café V’ และร้านอาหาร ‘Sugalabo V’ แล้ว ที่นี่ยังมีค็อกเทลบาร์และระเบียงขนาดใหญ่ โปรเจกต์ด้านอาหารนี้ร่วมมือกับ “โยสุเกะ ซูกา” เชฟชั้นนำชาวญี่ปุ่นที่รับผิดชอบเมนูต่างๆ

ความคริเช่ แวววาว และฟูฟ่องมารวมกันที่ Blue Box Cafe ของแบรนด์ Tiffany & Co. ที่บรรยากาศชวนให้นึกถึงหนังเรื่อง ‘Breakfast at Tiffany’s’ เมื่อหลายสิบปีก่อน คาเฟ่บนชั้นสี่ของร้านแฟล็กชิปริมถนนฟิฟธ์อเวนิวของนิวยอร์ก ดูจะเข้าทางสายไอจี ส่วนคาเฟ่ในลอนดอนนับเป็น Blue Box Cafe แห่งแรกของยุโรป ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาจำกัด ที่ชั้นใต้ดินของห้าง Harrods นอกจากอาหารเช้าในตำนานแล้ว ยังมีอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิวยอร์ก เช่น The Central Park Salad และ The Big Apple

คาเฟ่ที่ชั้นหนึ่งของห้างหรู Galerie Lafayette บนถนนชองป์เซลิเซในปารีส เปิดตั้งแต่ต้นปี 2019 ออกแบบโดย “ซิมง ปอร์ต ฌักมูส” ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Jacquemus ตามคอลเลกชันของเขาในปีนั้น คาเฟ่แห่งนี้ยังได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านเกิดของเขา ซึ่งอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส มีต้นมะนาว โต๊ะไม้เรียบง่าย และกระถางดินเผาฟอกขาวประดับ โดยได้รับการสนับสนุนจากเชฟขนมชื่อดังชาวฝรั่งเศส เซดริก โกรเลต์, เจฟฟรีย์ กาเญส์ และอันโตนี กูร์เตย์

คาเฟ่เล็กๆ ในสวนสวยของ Palais Royal และเป็นฮอตสปอตยอดนิยมของบล็อกเกอร์และแฟชั่นนิสต้าช่วงสัปดาห์แฟชั่นที่ปารีส บริหารงานโดย Maison Kitsune แบรนด์ฝรั่งเศส ซึ่งก่อตั้งในปี 2002 โดย “จิลดาส์ โลแอค” และ “มาซายา คูโรกิ” ที่นี่เสิร์ฟมัทฉะลาเต้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในปารีส นอกจาก 3 สาขาในปารีสแล้ว ยังมี Cafe Kitsune ที่ญี่ปุ่น, เซี่ยงไฮ้, โดฮา, ดูไบ, นิวยอร์ก, ลอสแองเจลิส, สิงคโปร์, กัวลาลัมเปอร์ และกรุงเทพฯ ด้วย

แบรนด์หรูสัญชาติอิตาลีไปเปิดร้านกาแฟในห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่น Umeda Hankyu ที่โอซากาตั้งแต่ปี 2016 โดยออกแบบเหมือนแผงขายของในตลาดเล็กๆ ที่อิตาลี ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อกาแฟ ดอกไม้ เครื่องครัว และของตกแต่ง ควบคู่กับการทรุดกายลงนั่งและลิ้มลองอาหารอิตาลี