“คริส หอวัง” ส่งต่อแรงบันดาลใจ เพื่อความสำเร็จของผู้หญิง

ส่งมอบแรงบันดาลใจให้ผู้หญิง ฉลองความสำเร็จได้ในทุกๆ ด้าน และตอกย้ำแนวคิดสังคมแห่งความเท่าเทียม โดย กมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) ผู้บริหารโครงการ เดอะ ปาร์ค กล่าวว่า “เดอะ ปาร์ค เดินหน้ามอบชีวิตอันสมดุลในทุกด้าน ภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” ผ่านกิจกรรมที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างสมดุลมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้บุคคลที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญ มามอบความรู้และทัศนคติดีๆ รวมทั้งประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าในตัวเองยิ่งขึ้น และกล้าที่จะแสดงศักยภาพที่ปราศจากบรรทัดฐานทางเพศ”

พร้อมยกระดับความแข็งแกร่งของจิตใจด้วยการเสวนา หัวข้อ Women Empower: Unveiling the Strong Women's Minds โดยผู้บริหารหญิงยุคใหม่ คริส หอวัง นักแสดงและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Vienn Groups Co., Ltd., วนิดา ประภารัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารบริษัท Vienn Groups Co., Ltd. และนัทธชา สุนทรวิเนตร์ หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ Holistic Medical Centre มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ การสร้างทัศนคติการเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง การรับมือกับปัญหาและความอ่อนไหว

อีกทั้งเคล็ดลับจากจิตแพทย์ อย่าง นพ. อภิชาติ จริยาวิลาศ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการทางการแพทย์ Me Center คลินิกสุขภาพจิต ที่จะช่วยปลดล็อกความกังวลที่ซ่อนอยู่ สร้างความมั่นใจ และเชื่อมั่นในตัวเอง

“การจะเป็นหญิงแกร่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ และมีความสุขกับชีวิตได้ ทำได้โดยที่ไม่ต้องกัดฟัน อดทนกับทุกสิ่ง เราจะอยู่รอดได้ต้องรักตัวเองเป็น ปลอบตัวเองเป็น ให้อภัยตัวเอง เติมพลังให้ตัวเองได้เสมอ ด้วยการเอาพลังลบออก เตรียมจิตใจให้พร้อมสู้กับทุกวัน”