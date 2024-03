ล็อกผิวเฟรชด้วย La Mer The NEW Moisturizing Fresh Cream

เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ของการดูแลผิวอย่างหรูหราด้วย

มอยส์เจอไรเซอร์เนื้อสัมผัสบางเบาดุจขนนก เย็นสดชื่น ให้ผิวรู้สึกเฟรชสบาย ซึ่งยังคงเปี่ยมไว้ด้วยอัตลักษณ์หนึ่งเดียวของ La Mer ที่มาพร้อมเทคโนโลยีปลอบประโลมผิว ช่วยมอบความชุ่มชื้นที่บำรุงผิวได้อย่างล้ำลึก ไม่ทำให้ผิวมัน ช่วยคงสมดุลความชุ่มชื้น มอบผิวสดชื่นน่าสัมผัส พร้อมรับมือริ้วรอยสัญญาณแห่งวัย ด้วยคุณค่าจากท้องทะเลลึก Miracle Broth™ ผสานเทคโนโลยีทรงพลังการบำรุง Moisture Matrix ที่สร้างสรรค์ Micro Web ทำหน้าที่เสมือนปราการเก็บกักความชุ่มชื้น กระจายสู่ชั้นผิว ให้ผิวสดชื่นสุขภาพดี แลดูอ่อนเยาว์เหนือกาลเวลา

เหมาะสำหรับผิวมัน ผิวขาดสมดุล ผิวขาดความกระชับและเริ่มมีปัญหาริ้วรอย .. ใช้ได้ทั้งหญิงและชาย

The NEW Moisturizing Fresh Cream ได้แรงบันดาลใจจากการศึกษาเกี่ยวกับ Exposome ที่เริ่มเป็นที่สนใจ ซึ่งเกิดจากผลรวมของปัจจัยต่างๆ ในการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลที่ได้รับมาโดยตลอด เช่น อาหาร ไลฟ์สไตล์ และสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านั้นที่มีต่อสุขภาพโดยรวม นอกจากนี้ Exposome ยังคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ทางชีววิทยาภายในอีกด้วย เช่น การอักเสบเรื้อรังและความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซึ่งอาจทำลายผิวเมื่อเวลาผ่านไปผิวจึงเกิดการสูญเสียความชุ่มชื้นและเกิดริ้วรอยสัญญาณแห่งวัยที่มองเห็นได้ อย่างไรก็ตาม ผิวของเรามีความชาญฉลาดและสามารถปรับตัวได้ เมื่อเสริมการบำรุงจากส่วนผสมที่ช่วยปลอบประโลมผิวใน The NEW Moisturizing Fresh Cream ที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการดูแลผิวให้สดชื่นและดูอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ช่วยให้ผิวแลดูมีชีวิตชีวาและคงความสมดุลของผิวในเวลาเดียวกัน

The NEW Moisturizing Fresh Cream วางจำหน่ายทั้งหมด 3 ขนาด ได้แก่ 15ml ราคา 4,700 บาท, 30ml ราคา 9,100 บาท และ 60ml ราคา 16,700 บาท