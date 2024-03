3 ซีอีโอหญิงชั้นนำแชร์บทบาท การเป็นผู้บริหารยุคใหม่

วรจรรย์ เที่ยงธรรม ซีอีโอ Alka Plus และเป็น Certified Water Sommelier คนแรกของเมืองไทย เพียบพร้อมด้วยสกิลด้านบิสสิเนสและมักนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาผสานเข้ากับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเสมอ, เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ ซีอีโอ Vulcan Coalition สตาร์ทอัปเพื่อสังคมที่เขย่าวงการด้วยการดึงศักยภาพของผู้พิการมาเทรน AI เธอสร้างอาชีพให้คนพิการกว่า 500 คน พร้อมโชว์ให้โลกเห็นว่า การขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยไม่ลืมคนข้างหลังนั้นเป็นไปได้, จริยา คูนลินทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการสินเชื่อรายย่อยและประกันภัย กว่า 10 ปี อีกหนึ่งต้นแบบของผู้บริหารหญิงในวงการไฟแนนซ์



ภายในงานยังมีเวิร์กชอปพิเศษ "The Palette of You: Discover Personal Colours" นำโดย โมเม-นภัสสร บุรณศิริ ให้ผู้เข้าร่วมได้บูสต์ความมั่นใจ ด้วยการค้นหาสไตล์ที่ใช่กับไอเทมแฟชั่นและเครื่องประดับของจิม ทอมป์สัน