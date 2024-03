ออสการ์คราใด! เป็นได้แค่ผู้เข้าชิง 7 เบอร์ใหญ่ที่พลาดรางวัลตลอดมา

อยู่ในแวดวงการมากว่า 30 ปี ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์ถึง 5 ครั้ง จากเรื่อง ‘The Grifters’ (1990) ‘American Beauty’ (1999) ‘Being Julia’ (2004) ‘The Kids Are All Right’ (2010) และล่าสุดในสาขานักแสดงนำหญิงจากเรื่อง ‘Nyad’ (2023) ท้ายที่สุดเธอก็กลับบ้านมือเปล่า

ดาราเจ้าบทบาทที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลมากถึง 8 ครั้ง จากภาพยนตร์เรื่อง ‘The World According to Garp’ (1983) ‘The Big Chill’ (1984) ‘The Natural’ (1985) ‘Fatal Attraction’ (1988) ‘Dangerous Liaisons’ (1989) ‘Albert Nobbs’ (2012) ‘The Wife’ (2019) และ ‘Hillbilly Elegy’ (2021) ซึ่งเธอเคยได้รับรางวัลของสถาบันอื่นๆ หลายครั้ง แต่ไม่เคยคว้ารางวัลออสการ์ได้เลยสักครั้งเดียว

นักแสดงวัย 49 ที่เริ่มอาชีพจากบทรับเชิญในซีรีส์ดัง ‘Sex and the City’ ได้รับการเสนอชื่อชิงออสการ์ 12 รางวัลจากภาพยนตร์ 7 เรื่อง ล่าสุด ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม และบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากเรื่อง ‘Maestro’ รวมถึงผลงานในอดีต อย่าง ‘Silver Linings Playbook’ (2013) ‘American Hustle’ (2014) ‘American Sniper’ (2015) ‘A Star Is Born’ (2019) ‘Joker’ (2020) และ ‘Nightmare Alley’ (2022) จากสถิติเขาถูกเสนอชื่อชิงถึง 220 รางวัล แต่ได้รับรางวัลเพียง 54 รางวัล ในจำนวนนั้นไม่มีออสการ์รวมอยู่ด้วยเลย

นักแสดงหญิงวัย 49 ที่มักได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากนักวิจารณ์ เธอเคยผ่านการถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์มาแล้วถึง 6 ครั้ง สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง ‘Junebug’ (2005) ‘Doubt’ (2008) ‘The Fighter’ (2010) ‘The Master’ (2012) ‘Vice’ (2018) และสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง ‘American Hustle’ (2013) เธอคว้ารางวัลลูกโลกทองคำได้ 2 ครั้ง แต่ไม่เคยได้ครองออสการ์

ก่อนจะมาเป็นพระเอกแอคชันที่ทรงอำนาจอันดับต้นๆ ของฮอลลีวูด เขาเคยแสดงบทดรามามาก่อน และเคยได้รับการเสนอชื่อชิงออสการ์ถึง 3 ครั้ง ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเรื่อง ‘Born on the Fourth of July’ (1990) ‘Jerry Maguire’ (1997) และสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากเรื่อง ‘Magnolia’ (2000) ล่าสุดเมื่อปี 2023 เรื่อง ‘Top Gun : Maverick’ ของเขามีโอกาสเข้าชิงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม แต่ก็คว้าน้ำเหลวถือว่ารางวัลออสการ์เป็น ‘Mission Impossible’ สำหรับเขาจริงๆ

นักแสดงวัย 43 เคยผ่านการถูกเสนอชื่อชิงออสการ์มาแล้ว 5 ครั้ง ทั้งในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม จากเรื่อง ‘Brokeback Mountain’ (2006) ‘Blue Valentine’ (2011) ‘My Week with Marilyn’ (2012) ‘Manchester by the Sea’ (2017) และล่าสุดเมื่อปีที่แล้วในสาขานักแสดงนำหญิงอีกครั้งจากเรื่อง ‘The Fabelmans’ แต่เธอก็ต้องพ่ายให้กับซือเจ๊-มิเชล โหย่ว

พระเอกอื้อฉาวของวงการ เคยได้รับการเสนอชื่อชิงออสการ์ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมาแล้ว 3 ครั้ง จากเรื่อง ‘Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl’ (2004) ‘Finding Neverland’ (2005) และ ‘Sweeny Todd: The Demon Barber of Fleet Street’ (2008) จากนั้นผลงานของเขาแทบไม่เป็นที่พูดถึงในเวทีรางวัลที่ไหนเลย