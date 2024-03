จับตา 4 เทรนด์ผ้าตกแต่งบ้านปี 2024! โทนสีสดและเสน่ห์เรโทรมาแรงในงานอินทีเรียดีไซน์ทั่วโลก

จิม ทอมป์สัน ชวนคนรักการแต่งบ้านสัมผัสเฉดสีโทนอัญมณีและความคลาสสิกรูปแบบใหม่พร้อมความสดใสจากแพนโทน “Peach Fuzz” และดีไซน์เรียบเท่แบบ Quiet Luxury เผย 4 เทรนด์ผ้าตกแต่งบ้านมาแรงของวงการอินทีเรียดีไซเนอร์ทั่วโลกในปีนี้จากงาน Paris Déco Off 2024 ชี้สไตล์เรโทรภายใต้เฉดสี “Jewel Tones” ที่อินสไปร์จากธรรมชาติยังมาแรงไม่หยุด อีกหนึ่งเทรนด์หลักคือการตีความ “The New Romantics” ในมุมมองใหม่จากแพตเทิร์นดอกไม้สีหวาน รวมถึงการใช้ Pantone Color of the Year 2024 อย่าง “Peach Fuzz” สีส้มพีชสุดละมุนเพื่อปรับให้บ้านดูอบอุ่นขึ้น ปิดท้ายกับเทรนด์เรียบง่ายแต่ทรงพลังแบบ “Quiet Luxury” นิยามความมีระดับที่ไม่ต้องป่าวประกาศซึ่งยังคงมีอิทธิพลในวงการอินทีเรียดีไซเนอร์อย่างต่อเนื่อง

ภายใน Paris Déco Off 2024 ซึ่งเป็นงานรวมตัวของดีไซเนอร์ระดับนานาชาติครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมการตกแต่งบ้าน จิม ทอมป์สัน ได้เปิดตัวคอลเลกชันผ้าตกแต่งบ้านประจำฤดูใบไม้ผลิปี 2024 อวดโฉมสิ่งทอระดับพรีเมียมที่ผสานงานออกแบบที่เปี่ยมสไตล์เหนือกาลเวลาเข้ากับนวัตกรรมบนแนวคิดที่ยั่งยืนสู่สายตาของกลุ่มนักออกแบบระดับโลกด้วยคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจาก 3 แบรนด์ดังในเครือ ทั้ง Jim Thompson, No.9 Thompson และ Fox Linton สร้างความประทับใจให้กับผู้สนใจในการออกแบบจำนวนมาก งานนี้ยังเป็นมหกรรมที่ชี้นำเทรนด์การออกแบบไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในขอบเขตใหม่ ๆ ทำให้เป็นเสมือนเวทีในอุดมคติสำหรับจิม ทอมป์สัน ในการบอกเล่าประวัติศาสตร์อันยาวนานซึ่งรุ่มรวยด้วยความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสิ่งทอและการใช้สอยในชีวิตจริง ซึ่งจิม ทอมป์สัน ไม่พลาดที่จะนำเทรนด์ตกแต่งบ้านมาแรงในปี 2024 มาอัปเดตก่อนใคร!

เทรนด์การออกแบบแรกสะท้อนถึงแนวทางการใช้สีสันที่มีลูกเล่นในโทนสี “Dark and Deep Jewel Tones” โดยจะเปลี่ยนลุคจากชุดสีแบบกลาง ๆ ซึ่งได้รับความนิยมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไปอย่างสิ้นเชิง โทนสีใหม่นี้จะทำให้ห้องต่าง ๆ ดูมีความลึกลับทว่าเรียบง่ายในแบบที่ลงตัว

อีกหนึ่งเทรนด์น่าจับตามอง เกิดจากการตีความอารมณ์แบบ “The New Romantics” ในมุมมองใหม่ เทรนด์สีนี้ยังสอดคล้องกับคอลเลกชัน Bloom ของแบรนด์ Jim Thompson ซึ่งนำเสนอความงดงามของแมกไม้นานาพรรณผ่านการพิมพ์ภาพ งานปัก และการทอที่สะท้อนถึงความงดงามธรรมชาติ เสริมด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ SOLSTICE Indoor/Outdoor Fabrics Collection ซึ่งผสานเส้นด้าย Chenille เนื้อนุ่มแต่ทนทาน เน้นย้ำถึงความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านสไตล์และประโยชน์ใช้สอยในทุกสภาพแวดล้อม

อีกหนึ่งเทรนด์น่าสนใจคือ “Stone Fruit Chic” เน้นพาเลตสีพีชและแอปริคอตเป็นเฉดสีหลักสำหรับปี 2024 โทนสีที่อบอุ่นและและให้ความสบายใจนี้เป็นเฉดสีแห่งปีจากการประกาศโดยสถาบัน Pantone และ WGSN (Worth Global Style Network) โดยโทนสดชื่นนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบได้มากมาย ซึ่งแบรนด์ No.9 Thompson ก็ได้นำเทรนด์ดังกล่าวนี้มาใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ARAGOSTA Indoor/Outdoor Prints ซึ่งผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์กันน้ำที่มีความทนทาน เพื่อการโอบรับบรรยากาศกลางแจ้งที่สนุกสนานเข้ามาสู่ภายใน เนื้อผ้าเหล่านี้โดดเด่นด้วยคุณสมบัติความทนทานและทนต่อแสงได้ดี จึงเหมาะสำหรับการใช้งานหลายรูปแบบ

ส่วนแบรนด์ Fox Linton ได้ประยุกต์ใช้เทรนด์สีใหม่ที่เรียบง่ายตามสไตล์ “Quiet Luxury” ซึ่งถูกสะท้อนให้เห็นจากผลงานแนวคลาสสิกที่งดงามเหนือกาลเวลา ซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านคุณภาพสูงนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ให้สอดรับกับสไตล์อื่น ๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ราวกับเสื้อผ้าที่ได้รับการตัดเย็บมาอย่างพิถีพิถันนั่นเอง

ศัษยา เวชาเนน กรรมการผู้จัดการธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้านของ จิม ทอมป์สัน กล่าวว่า “ด้วยการเปิดรับเทรนด์เหล่านี้ร่วมกับการนำเสนอลายผ้าใหม่ ๆ จิม ทอมป์สัน จึงเชิญชวนให้ทุกท่านให้มาร่วมสำรวจและสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยด้วยมุมมองที่สดใหม่สำหรับปี 2024 และปีต่อ ๆ ไป สำหรับคอลเลกชันผ้าตกแต่งบ้านประจำฤดูใบไม้ผลิปี 2024 เราจะนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งจากแบรนด์ Jim Thompson, No.9 Thompson และ Fox Linton ซึ่งมอบความสวยงามตามเทรนด์ใหม่ล่าสุด ในขณะเดียวกัน ก็ยังตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าฉลาดเลือกของเราด้วยวัสดุผ้าคุณภาพสูงได้อย่างครบถ้วน เป้าหมายของเราคือการออกแบบให้ทุกเฉดสีและลวดลายในเนื้อผ้า สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างมีเอกลักษณ์ โดยสามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่และรสนิยมของแต่ละบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ”