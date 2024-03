วัดสวนแก้ว ชวนชิม ช้อป อาหาร 5 ดาว ราคาจับต้องได้

วัดสวนแก้ว ผลักดันผลิตผลท้องถิ่นสู่เมนูระดับโลก ต่อยอดผลผลิตจากทางวัด จัดแถลงข่าวงาน “Suan Kaew Food Festi-Wat (งานสวนแก้วรวมพลังวัฒนธรรมอาหาร)” งานแฟร์ครั้งแรกของวัดสวนแก้ว โดย 2 พิธีกรสาวสวย “ฟ้าใส-ปวีณสุดา ดรูอิ้น” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2019 , ท็อป 5 มิสยูนิเวิร์ส 2019 และ “เทวี-ฤาชนก มีแสง” มิสอินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ 2022 เปิดตัว 5 เชฟกิตติมศักดิ์ พร้อมจัดตัวอย่าง Chef Table เพื่อยกระดับ Local สู่เลอค่า และให้เปิดชิม 30 ร้านตัวอย่าง ที่ผ่านมาตรฐาน Suan Kaew Chef 5 stars หรือ สวนแก้วเชฟ 5 ดาว ที่การันตรีความอร่อยระดับ 5 ดาว จาก 5 เชฟกิตติมศักดิ์ ที่ช่วยกันคัดสรรร้านค้าหน้าเก่าหน้าใหม่ ร้านเล็กร้านใหญ่ให้ได้รับโอกาสออกบูธขายฟรี ในงาน “Suan Kaew Food Festi-Wat (งานสวนแก้วรวมพลังวัฒนธรรมอาหาร)” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00–18.00 น. ที่วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี

22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี พระนักเทศน์, นักบรรยาย และนักสังคมสงเคราะห์ชาวนนทบุรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนแก้ว จัดงานแถลงข่าว ”Suan Kaew Food Festi-Wat (งานสวนแก้วรวมพลังวัฒนธรรมอาหาร)” เทศกาลอาหารครั้งแรกของวัดสวนแก้ว เพื่อผลักดันผลิตผลท้องถิ่นสู่เมนูระดับโลก พร้อมสนับสนุนร้านอาหารอร่อยมีคุณภาพ คือต้องอร่อย สด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน Suan Kaew Chef 5 Stars (สวนแก้วเชฟ 5 ดาว) ให้ร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกมีพื้นที่สร้างรายได้ขายสินค้าราคาเหมาะสม ให้ผู้มาเที่ยวงานทุกระดับชั้นได้ลิ้มรสแบบสบายกระเป๋า

โดยทางวัดฯ คัดสรรจากร้านอาหารทุกประเภทที่สนใจร่วมงานส่งมาพิสูจน์ ทั้งร้านดังและร้านเปิดใหม่ ทั้งคาว หวาน และเครื่องดื่ม ให้ 5 เชฟชื่อดัง ได้แก่ เชฟโต้ง - พงศ์ภรณ์ บุญปั้น Executive Chef of The Chef Ambassador Thai Food UNESCO, เชฟโอ๊ค - อภิพงศ์ เดชสุภา Executive Chef แชมป์รายการเซียนแกะสูตร (One31) และ แชมป์รายการ The Dish เมนูทอง (Workpoint 23), เชฟนุ่น - พัชร์นันทน์ แสงเรืองเวชกุล Executive Chef รางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ หมวดอาหารซุป, เชฟเป้ - กฤษณะ ธิบูรณ์บุญ Director Chef of Baan Khanitha Group ผู้เชี่ยวชาญอาหารไทยตำรับชาววัง และ เชฟอาร์ท - พลชัย อาร์ประเสริฐ Executive Chef วังหลัง ได้ถวายงานในวังส่วนห้องเครื่องกลาง ได้ร่วมแข่งขันในเวที ultimate chef challenge ระดับประเทศไทย ร่วมกันพิสูจน์คุณภาพและรสชาติ ทุกร้านที่ผ่านการคัดเลือก ถือว่าได้รับการการันตีเรื่องความอร่อย สด สะอาด ปลอดภัย ระดับ 5 ดาว จาก 5 เชฟชื่อดัง ตามมาตรฐาน Suan Kaew Chef 5 Stars (สวนแก้วเชฟ 5 ดาว) ที่ทางวัดสร้างขึ้น และจะได้ออกบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ขาย เพื่อให้จำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมและผู้ซื้อจับต้องได้สบายกระเป๋า เมื่อผู้ขายมีรายได้ตามกำลังความสามารถ ก็สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา โดยในวันแถลงข่าวมีการจัดเมนูเรียกน้ำย่อยเครื่องว่างรัตนโกสินทร์ ได้แก่ เรไรหน้าปูเครื่องว่างสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ข้าวตังหน้าตั้งตำรับชาววัง และช่อม่วง ตกแต่งในรูปแบบ chef table และมีร้านค้ามาร่วมเปิดบูธให้ชิมฟรีร่วม 30 ร้าน อาทิ ร้านโชติมาขนมหวาน ขาหมูกรอบบายเชฟเดย์, เซียนซอสหมี่, ครัวป้าเหน่งคลีนแซ่บเบนโตะ, กะเพราชาละวันพ่นไฟ(กะเพราจระเข้), ไอติมตัดบ้านณารีย์, ก๋วยเตี๋ยวไก่เชฟเอกเมืองนนท์, น้ำพริกบ้านธรรมทาน, เมี่ยงกลีบบัวบ้านสวน ฯลฯ

ในวันงาน นอกจากมีการจำหน่ายอาหารราคาประหยัดตลอด 10 วันแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษเฉพาะวันงานเสาร์ อาทิตย์ ภายใต้แนวคิด “ยกระดับผลิตผลท้องถิ่นสู่เมนูระดับโลก” ทำ Local ให้เป็น World Class กับกิจกรรม Chef Table ด้วยเมนูสุดพิเศษ จากผลิตผลของวัดสวนแก้ว นำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยจัดทำเป็นเมนูอาหารคุณภาพยกระดับสู่อินเตอร์ได้ โดยทั้ง 5 เชฟ จะมารังสรรค์เมนูอาหารไม่ซ้ำกันทั้ง 4 วัน (23-24 มีนาคม และ 30-31 มีนาคม 2567) เปิดจำหน่ายบัตรสำหรับผู้สนใจได้ลิ้มรส Chef Table มื้อเที่ยงราคา 1,599 บาท/ที่นั่ง และมื้อเย็นราคา 1,999 บาท/ที่นั่ง บัตร Chef Table จำกัดเพียง 100 ใบ/มื้อ รวม 200 ใบ/วัน สามารถหาจองบัตรได้ที่เบอร์โทร 095-494-4145 และมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ กิจกรรมรักษ์โลก No Food Waste เรียนรู้การกำจัดขยะอาหารมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ประมูลอาหาร สิ่งของ เครื่องประดับ และของที่ระลึกจากศิลปิน ดารา นางงาม ที่พร้อมใจร่วมทำบุญเพื่องานนี้ รายได้จากกิจกรรมทั้งหมดมอบให้กับทางวัดสวนแก้ว

ผู้มาเที่ยวงานยังสามารถอุดหนุนผลิตผลทางการเกษตรจากทางวัดสวนแก้ว ที่จะนำมาออกร้านให้ได้หิ้วกลับบ้าน เรียกว่านอกจากช็อปแบบสบายกระเป๋าแล้วยัง “อิ่มท้อง อิ่มบุญ อิ่มใจ” เตรียมตัวให้พร้อม 22-31 มีนาคม 2567 นี้ พบกันที่วัดสวนแก้ว ในงาน ”Suan Kaew Food Festi-Wat (งานสวนแก้วรวมพลังวัฒนธรรมอาหาร)” เปิดจำหน่ายทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00–18.00 น. งานดีที่ไม่ควรพลาด SOFT POWER ด้านอาหารของประเทศไทย ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊คเพจ “Suan Kaew Festi-Wat“