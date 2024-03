SCape by HARNN ไลฟ์สไตล์สปาครบ จบแล้วชิล กิน ช็อป ต่อได้เลยที่เซ็นทรัลเวิลด์

เป็นคนหนึ่งที่ช่วงชีวิตนี้ขาดการทำสปาไม่ได้ เพราะเป็นช่วงเวลาที่จะได้ผ่อนคลายหลังจากมีกิจกรรมมาหลากหลาย อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์จะต้องหาเวลาไปใช้บริการสปาสักครั้ง โดยไม่ได้สนใจเลยว่าสถานที่จะเล็กหรือกว้างใหญ่ จะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจากที่พัก-ที่ทำงานขนาดไหน หรือสถานที่จะสวยงามหรือมีสไตล์ขนาดไหนก็จะต้องขอให้ได้ไปใช้บริการสักครั้ง ถ้าถูกใจก็กลับมาใช้บริการต่อแบบไม่ต้องคิดอะไรมาก ล่าสุด มาค้นพบที่ SCape by HARNN ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์สปาระดับพรีเมียมเปิดใหม่ ที่ออกแบบมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่อย่างแท้จริง ส่วนข้างในจะมีอะไรบ้างนั้น จะมานำเสนอให้ไปลองใช้บริการกัน

สำหรับ SCape by HARNN เป็นไลฟ์สไตล์สปาระดับพรีเมียมแห่งใหม่ รวมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็สาขาที่ 3 โดย HARNN Wellness & Hospitality เปิดตัวจากแนวคิด Enrich Your Life in the Meaningful Ways เน้นสร้างความสมดุลแก่สุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ บนพื้นที่กว่า 197 ตารางเมตร ประกอบด้วยบริเวณสำหรับพักผ่อนเพื่อรอทำทรีตเมนต์ บริเวณสำหรับนวดเท้า และห้องทรีตเมนต์แบบไพรเวตจำนวน 3 ห้อง ห้องคู่ 1 ห้อง มีการจัดสรรพื้นที่พิเศษภายในโซนด้านหน้าของสปาสำหรับทำกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เช่น กิจกรรม Aromatic Perfume Roller ที่มีเฉพาะที่ SCape by HARNN สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ นี้เท่านั้น

ภายในออกแบบและตกแต่งอย่างสวยงามด้วยโทน Natural Earth ที่แสดงออกถึงความร่วมสมัย มีการใช้เส้นโค้งนำสายตา ช่องว่างบนตัว S ในโลโก้ถูกดึงมาใช้เป็นองค์ประกอบในการตกแต่ง สร้างความลื่นไหลไปสู่บรรยากาศด้านในห้องทรีตเมนต์ที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลัง ให้ความรู้สึกเงียบสงบถึงแม้ว่าตัวร้านจะตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าที่ภายนอกร้านมีผู้คนเดินขวักไขว่ไปมาก็ตาม

ทุกห้องทรีตเมนต์ประกอบด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันที่คัดสรรและยกระดับเป็นสิ่งของพรีเมียมทั้งหมด แม้แต่ไดร์เป่าผมก็ใช้แบรนด์ Dyson โดยมีทรีตเมนต์เด่นๆ ที่น่าสนใจ อย่างเช่น Urbanista’s SCape ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดและความเมื่อยล้าจากการทำงาน โดยดูแลตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า หรือมีบริการกลุ่มบิวตี้กับทรีตเมนต์ SCape Glamour สำหรับคนที่ต้องการฟื้นบำรุงผิวหน้าให้มีความสมดุล คืนความกระชับ แลดูอ่อนวัย

นอกจากนี้ ยังมีบริการทรีตเมนต์ Desk Dwellers บำบัดคนที่มีอาการปวดคอ บ่า ไหล่ นิ้ว และแขน เพื่อลดความปวดเมื่อย และบริการ SCape Sphere ทรีตเมนต์สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักการออกกำลังกาย ด้วยการนำเทคนิคความเย็น Cryotherapy มาช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ สลับกับการนวดกดจุดที่เน้นลงน้ำหนักอีกด้วย

เพราะฉะนั้นที่ SCape by HARNN จึงเหมาะกับทุกคนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์​ความผ่อนคลายแบบองค์รวมในสไตล์ที่ต่างออกไปกว่าที่เคย ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดอาจจะอินไม่เท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตนเอง การเดินทางสะดวก จะขับรถมาก็มีพื้นที่ให้จอดรถกว้างขวางหลายชั้น หรือจะมาด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสก็สะดวก จะลงที่สถานีสยาม หรือชิดลม ก็ได้ทั้งนั้น ทำสปาเสร็จแล้วก็นัดเพื่อน นัดแฟน นัดครอบครัว หรือจะชิลต่อกับไลฟ์สไตล์อื่นๆ ก็ดีไปอีก

ชื่อร้าน : เอสเคป บาย หาญ (SCape by HARNN)

ที่ตั้ง : ชั้น 1 หาญ เวลเนส, โซน บีคอน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เวลาเปิดให้บริการ : ระหว่างเวลา 10.00-21.00 น.

ติดต่อ : โทรศัพท์ 080-067-3990