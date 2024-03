80 ยังแบ๊ว! “ซูซี่ หทัยเทพ” เวลาฆ่าเธอไม่ได้ ปรากฏตัวงานไหนไฟต้องกะพริบ!

เพราะรักสวยรักงามตั้งแต่เด็กๆ เธอจึงดูแลตัวเองให้สดใสมีชีวิตชีวามาตลอด ดูอย่างเมื่อไม่นานมานี้ เธอได้ไปร่วมงานคืนสู่เหย้านิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 และได้ร่วมแสดงกับน้องเฟรชชี่รุ่นที่ 59 ได้อย่างสนุกสนาน ไม่เคอะเขิน แถมมาอย่างนางพญา และไม่ว่าเธอจะปรากฏตัวในงานสำคัญใดๆ ก็มักจะได้รับความสนใจจากช่างภาพ เพราะเธอจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผม แถมยังดูแลหุ่นให้สวยงามแบบไม่มีที่ติ เตรียมความพร้อมมาแล้วเป็นอย่างดี

ส่วนงาน “80 MIRACLE OF MY LIFE” ฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดของเธอ เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ได้ โอ เทพรัตน์ (เทพรัตน์ สงเคราะห์) นักคิด นักเขียน และได้ชื่อว่าเป็นนักอภิปรัชญา นักสร้างสรรค์ นักสื่อสาร นักวิทยาศาสตร์ และผู้เป็นเจ้าของแนวความคิดธุรกิจจิตสาธารณะ สร้างสรรค์บรรยากาศของงานให้ออกมาเป็นค่ำคืนอันแสนจะอบอุ่น ที่มีทั้งลูกชายคนโต (ดุ๊ก-ภราไดย ธีระธาดา) รวมทั้งเหล่าพวกพ้องคนสนิทที่นับถือกัน มาร่วมดินเนอร์ปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนาน อาทิ พล.อ. สันต์ ศรุตานนท์, ชฎาทิพ จูตระกูล, มาร์ค-ธาวิน พี เซียวตง, สุภาพ คลี่ขจาย ฯลฯ โดยซูซี่ก็จัดเต็มมาในชุดสวยโดดเด่น สมกับเป็นเจ้าของงาน

พูดถึงคนในวัยเดียวกับเธอ ส่วนใหญ่มักจะพักผ่อนอยู่กับลูกๆ หลานๆ แต่สำหรับเธอนั้นยังคงมีไฟและสนุกกับการทำงาน ปัจจุบันเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารสยามธารา ที่ไอคอนสยาม และมีหุ้นในศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ Home & More Co., Ltd. ฝีมือคนไทย ที่มีสาขาทั้งที่ไอคอนสยาม และที่บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทั้งยังทำธุรกิจ Drone Entertainment, Drone Delivery, Drone Passenger, Drone Agriculture และเป็นพาร์ตเนอร์กับทาง รีเจนท์ ไทยแลนด์ ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอาง สกินแคร์จากเกาหลี รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิงจากเกาหลีต่างๆ มากมาย ยามว่างถ้าอยู่กับบ้านเธอก็จะดูแลและเล่นกับน้องหมาที่เธอรักประหนึ่งคนในครอบครัว และหากมีเวลาว่างเยอะหน่อย เธอก็จะเดินทางไปเยี่ยมลูกชายคนเล็ก-ดอน ธีระธาดา และลูกสะใภ้ ที่สหรัฐอเมริกา

ไม่เพียงเท่านั้น เธอยังคงเดินสายทำบุญอย่างสม่ำเสมอ และทำการกุศลด้วยการช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมในด้านต่างๆ ไม่ได้ขาด จะว่าไปแล้ว ซูซี่นับว่าเป็นไอดอลให้กับผู้หญิงหลายคนทั้งในเรื่องการทำงาน การดูแลครอบครัว และการใช้ชีวิต