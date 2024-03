ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รับมอบ สนามแบดมินตัน สวนเบญจกิติ

บมจ.เอพี ไทยแลนด์ ส่งมอบ “สนามแบดมินตัน สวนเบญจกิติ” โดยมี ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบ โดยมี วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ กรรมการบริหาร บมจ. เอพี ไทยแลนด์ เป็นตัวแทนส่งมอบให้กับ กทม. ณ ศูนย์กีฬาเบญจกิติ ถ.รัชดาภิเษก





อุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บจก.สยามพิวรรธน์ และทิพรัตน์ พรหมบุรี ผช.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจค้าปลีก บจก. สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง เปิด “Circular of Lux” แพลตฟอร์มร้านแลกเปลี่ยน ส่งต่อสินค้าแบรนด์เนมใช้แล้ว โดยมี เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์, กานต์สิริ วิชชุวิวรรธณ์ , หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา, แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา และสิทธิโชค เปล่งพานิช ร่วมงาน ที่ชั้น M สยามดิสคัฟเวอรี่



ทีน่า ยังค์, ฟรานซิส ซีโต และดร. ณัฐกิตติ์ ต้ังพูลสินธนา เปิดนิทรรศการ One Piece “The GREAT ERA of PIRACY” Exhibition Asia Tour (Thailand) ครั้งแรกในประเทศไทย ที่นำคาแรกเตอร์ดัง One Piece มาจัดเป็นนิทรรศการขนาดใหญ่นอกประเทศญี่ปุ่น วันนี้-12 พ.ค. 67 โดยมี ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์, ขวัญแก้ว สิริจินดา, เม็ก ลี, ซีออน ยิป ร่วมงาน ณ เซ็นทรัลเวิลด์





บมจ.กรุงเทพประกันภัย โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและ กก.ผู้อํานวยการใหญ่ ร่วมกับ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต จัดแถลงข่าวหัวข้อ “การส่งเสริมสุขภาพใจ ใส่ใจสุขภาพจิต เพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืน” โดยงานจะจัดในวันที่ 6 มี.ค. 67 เวลา 10.00 น. ณ เดอะ กลาสเฮ้าส์ ปาร์คนายเลิศ