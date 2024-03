อาหารค่ำมื้อพิเศษเอาใจสายอาหารอีสานร่วมสมัย

วีระวัฒน์ ตริยเสนวรรธน์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘เชฟหนุ่ม’ ได้ร่วมกับเชฟโจ้ น้องชาย ก่อตั้งร้านอาหารซาหมวย แอนด์ ซันส์ (Samuay & Sons) ขึ้นที่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิดที่อยากนำเสนออาหารอีสานร่วมสมัย โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอีสานตามฤดูกาล ผักพื้นบ้าน และภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผสมผสานเทคนิคการปรุงอาหารแบบดั้งเดิมและประยุกต์ในรูปแบบใหม่ ร้านอาหารแห่งนี้ได้รับรางวัลจากเวทีอาหารชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากมาย อาทิ บิบ กูร์มองด์ ในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ประเทศไทย ประจำปี 2567 (New Bib Gourmand Selection from the Michelin Guide Thailand 2024) และได้รับการคัดเลือกบรรจุลงในคู่มือ มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย ประจำปี 2566 (Michelin Plate recognition 2023) นอกจากนี้ทางร้านฯ ยังได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก (The World’s 50 Best Discovery) ในปี 2564 อีกด้วย

ในวันที่ 8-9 มีนาคมศกนี้ เชฟหนุ่มขอเชิญชวนนักชิมทุกท่านมาลิ้มรสความมหัศจรรย์ของอาหารอีสานร่วมสมัยที่ห้องอาหาร กรีนเฮ้าส์ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เริ่มต้นมื้อพิเศษด้วยอาหารว่างอย่างตำถาดขนาดพอดีคำทานคู่กับมัสมั่นไก่เบตงย่างถ่าน โดยไก่เบตงเป็นไก่ที่ได้พัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับเกษตรกรชาวขอนแก่นและเลี้ยงด้วยอาหารออร์แกนิก

ตามด้วยอาหารเรียกน้ำย่อยที่ลูกค้าสามารถเลือกระหว่างเมนูซุปหน่อไม้กับไข่มดแดงและคาเวียร์ ที่เชฟได้ยกระดับซุปหน่อไม้ให้มีความพิเศษยิ่งขึ้นด้วยการเสิร์ฟคู่กับไข่มดแดงที่เป็นวัตถุดิบเฉพาะในฤดูร้อนและคาเวียร์ที่ส่งตรงจากฟาร์มในหัวหิน หรือแสร้งว่าไข่กะทะกับกุนเชียงปลาและไก่บ้านยอ เมนูซึ่งเชฟได้แรงบันดาลใจมาจากไข่กะทะ โดยนำขาหมูตุ๋นกับหอมใหญ่ ซอสพริก มะละกอ และกล้วยน้ำว้ามารังสรรค์ในรูปแบบที่เหมือนไข่ขาวและไข่แดง ทานคู่กับกุนเชียงปลาและไก่บ้านยอ รวมทั้งขนมปังจากพริกและผักชีไทย

ต่อด้วยซุปร้อนๆ อย่าง ทะเลบัวแดง ซึ่งเชฟหนุ่มตั้งชื่อโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในอุดรธานี มารังสรรค์ในรูปแบบต้มยำกุ้งลายเสือ เอกลักษณ์ของอาหารไทยที่มีรสชาติจัดจ้าน ทานคู่กับแตงโมที่ให้ความหวานชื่นใจ ต่อด้วย แกงอ่อมผักหลากสีในรูปแบบซุปใสทานคู่กับปลาเผาะ ปลาจากแม่น้ำโขงที่นำมานึ่งกับสมุนไพรต่างๆจนมีความนุ่มและหอม

สำหรับอาหารจานหลักเชฟหนุ่มนำเสนอ หมูภูเม็งปิ้งนมสดเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวทรงเครื่องราดมันปูนาและผักดอง โดย ภูเม็งเป็นหมูสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาจากเกษตรกรในท้องถิ่นที่มีเนื้อนุ่มกว่าหมูสายพันธุ์อื่นๆ อีกทั้งข้าวเหนียวที่ใช้ยังเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองอีกด้วย ปิดท้ายมื้อพิเศษนี้ด้วยของหวานอย่าง ทาโก้มะม่วงหลากรส ที่ให้รสชาติหวานอมเปรี้ยวของไอศกรีมมะม่วงและข้าวเหนียวมะม่วง เสิร์ฟในรูปแบบทาโก้ เป็นของหวานล้างปากตบท้าย ได้เป็นอย่างดี