เทอร์มินอล21 พระราม3 จัดงานตลาดนัดสุขภาพ

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พระราม3 ร่วมกับ กทม. จัดงานตลาดนัดสุขภาพ “Bangkok Health Market Zone3” แคมเปญ “Love and Care” เปิดพื้นที่เป็นจุดบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพให้มากขึ้น โดยมี ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. และชนิตา ไพศาลวณิชกุล ผอ.ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 ร่วมเปิดงาน ณ ชั้น G เทอร์มินอล21 พระราม3





***

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) โดย พงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ประกาศความสำเร็จคว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมจาก “Krungsri The COACH” แหล่งรวมความรู้ทางการเงินครบทุกมิติบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ประกอบด้วยรางวัล "Financial Inclusion Initiative of the Year" รางวัล "Best Brand Experience" และรางวัล "Best Distribution"



***

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ พรามี่ เปิดโรงภาพยนตร์ “PRAMY PET CINEMA” สำหรับคนรักแมวและสุนัข ให้เจ้าของได้พาดูหนังร่วมกันในวันหยุด ทุกๆ วันเสาร์และอาทิตย์รอบเช้า โดยได้ แก้มบุ๋ม ปรียาดา และ “เจ้าเป็ดน้อย” แมวแสนรัก ร่วมเปิดตัวครั้งแรก ที่ โรงภาพยนตร์ เวสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 3 เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ และมี สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา ร่วมงาน