‘ต้าห์อู๋ x ออฟโรด’ พรีเซ็นเตอร์แฟนไก่ทอดแมคตัวจริง

บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้นำธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ภายใต้แบรนด์ แมคโดนัลด์ ประเทศไทย จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ครั้งแรกในไทย ‘ต้าห์อู๋ x ออฟโรด’ แฟนไก่ทอดแมคตัวจริง หวังดึงฐานลูกค้ากลุ่ม Gen Z ด้วยรสชาติไก่ทอดแมค ที่กรอบ ฉ่ำถึงใจ อร่อยถึงเนื้อ

พัชนีวรรณ ตันประวัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท แมคไทย จำกัด เผยว่า “จากความสำเร็จของการเปิดตัวไก่ทอดแมคในปีผ่านมา ทำให้ยอดขายไก่ทอดแมคเติบโตมากกว่า 40% ซึ่งการใช้ Social Listening เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ได้ลองชิม ไก่ทอดแมค ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไก่ทอดแมค อร่อย กรอบ ชุ่มฉ่ำ จนอยากบอกต่อความอร่อยนี้ ให้เพื่อนและคนรอบข้าง ในปีนี้เราจึงต่อยอดความสำเร็จโดยการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์อย่าง ‘ต้าห์อู๋ x ออฟโรด’ ตัวแทนของกลุ่ม Gen Z และยังเป็นแฟนไก่ทอดแมคตัวจริง พร้อมทั้งเสียงจากแฟนไก่ทอดแมค จากหลากหลายกลุ่มอาชีพ มาถ่ายทอดและบอกเล่าถึงรสชาติความอร่อยของไก่ทอดแมค ด้วยคอนเซปต์ ‘อร่อยจริง…จนแฟนไก่ทอดแมคอยากบอกต่อ’ ”

แมคโดนัลด์ ชวนพิสูจน์ความอร่อยของไก่ทอดแมคที่ได้ลองแล้วจะรัก ซึ่งผลิตจากเนื้อไก่สดคุณภาพ ปลอดสารเร่งโต ส่งตรงจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน พิถีพิถันหมักเข้าเนื้อด้วยเครื่องเทศสูตรพิเศษ ด้วยชุดบักเก็ตไก่แมคเลิฟเวอร์ ที่กรอบ อร่อย ฉ่ำถึงใจ รสชาติเข้มข้นถึงเนื้อทุกคำ ในราคาสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง 189 บาท ประกอบด้วย ไก่ทอดแมค 4 ชิ้น (สูตรสไปซี่หรือสูตรดั้งเดิม), เฟรนซ์ฟรายด์ ขนาดกลาง 1 กล่อง พิเศษ! เพิ่มเพียง 39 บาท รับเครื่องดื่ม ขนาด 16 ออนซ์ จำนวน 2 แก้ว

“เราเชื่อว่าพลังแห่งตัวแทนคนรุ่นใหม่อย่าง ‘ต้าห์อู๋ x ออฟโรด’ และกลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้มแข็งผ่านเสียงที่แท้จริงของลูกค้า พร้อมสินค้าที่มีคุณภาพและโปรโมชั่นที่คุ้มค่าจะทำให้ไก่ทอดแมค สามารถขยายฐานเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และสร้างการเติบโตของยอดขายได้มากกว่า 20% นอกจากนี้แมคโดนัลด์ยังคงมีกิจกรรมเซอร์ไพร์สให้คนรักไก่ทอดแมคและเหล่าแฟนคลับของ ‘ต้าห์อู๋ x ออฟโรด’ ได้ติดตามตลอดทั้งปีอีกด้วย” พัชนีวรรณ กล่าวเพิ่มเติม

พบกับเสียงคอนเฟิร์มความอร่อยจากแฟนไก่ทอดแมคตัวจริงได้ที่ Youtube : McDonald's Thailand พร้อมพิสูจน์ความกรอบ ฉ่ำถึงใจ อร่อยถึงเนื้อ กับชุดบักเก็ตไก่แมคเลิฟเวอร์ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2567 ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ทั้งรับประทานที่ร้าน (Dine in), ซื้อกลับบ้าน (Take away), บริการไดร์ฟ ทรู (Drive Thru) และแมคดิลิเวอรี (McDelivery) โทร.1711 ออนไลน์คลิก www.mcdonalds.co.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/McThai