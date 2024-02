สเตย์บริดจ์ สวีท ฉลองครบรอบ มอบแพ็กเกจสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ฟรี! อาหารเช้า ออนเซ็น

“สเตย์บริดจ์ สวีท” ฉลองในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการเปิดให้บริการโรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท (Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit) และครบรอบ 4 ปีของการเปิดให้บริการโรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ (Staybridge Suites Bangkok Thonglor) โรงแรมในเครือ IHG สไตล์ที่พักอาศัย (Residential-Style Hotel) 2 แห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มอบข้อเสนอสุดพิเศษ “Exclusive Package” ต้อนรับผู้ที่จองและเข้าพักตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 67 นี้ ได้แก่

โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท พบกับแพ็กเกจห้องพัก Studio Suite ราคาสุทธิ 4,111 บาท/คืน ฟรี! อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน, ออนเซ็นญี่ปุ่น, เครื่องดื่มและของทานเล่นที่ The Social Night (ทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ 17.30-18.30น.) พร้อมรับโบนัสพิเศษ IHG One Rewards เพิ่ม 2,000 คะแนน/คืน

โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ พบกับแพ็กเกจห้องพัก Studio Suite ราคาเริ่มต้น 3,444 บาท/คืน และแพ็กเกจห้องพัก One Bedroom Deluxe Suite เริ่มต้น 3,999 บาท/คืน ฟรี! อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน, ออนเซ็นญี่ปุ่น, เครื่องดื่มและของทานเล่นที่ The Social Night (ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 17.30-18.30น.) พร้อมรับโบนัสพิเศษ IHG One Rewards 1,000 คะแนน/คืน

ทั้งนี้ โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท และโรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ อยู่ภายใต้การพัฒนาของบริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน) หรือ ONEO ตั้งอยู่บนทำเลใจกลางกรุงเทพฯ มาพร้อมบริการอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยแนวคิด “ยินดีต้อนรับกลับบ้าน (Welcome Home)” มอบความอบอุ่นที่แท้จริงและเป็นเสมือนบ้านของผู้เข้าพัก จนได้การตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยภายในปี 2566 โรงแรมทั้ง 2 แห่งมีอัตราการเข้าพักสูงสุดถึง 92% และ 91% ตามลำดับ สะท้อนความต้องการเข้าพักที่สูงอย่างต่อเนื่องในย่านสุขุมวิท 24 กับทองหล่อ และความไว้วางใจที่มีต่อแบรนด์โรงแรมระดับโลก