อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ร่วมบริจาคเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ TAVI

อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ประธานกรรมการบริหาร และนาตยา ตั้งมิตรประชา รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ดูโฮม ร่วมกับ บจก.ยงสงวนกรุ๊ป, บจก.ยงกิจอลูมิเนียม และบจก.ยงสวัสดิ์อินเตอร์ กรุ๊ป บริจาคเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี





***

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) ร่วมกับ CURVEBKK สตูดิโอ Barre Exercise ชื่อดัง จัดกิจกรรม CURVE LIFE—BALANCE BLA • BARRE • BAR presented by The PARQ กับกิจกรรมออกกำลังกายสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก CURVEBKK การแลกเปลี่ยนเคล็ดลับในการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึง Lifestyle Markets ที่นำสินค้าไลฟ์สไตล์แนวเฮลตี้จากแบรนด์ดังบนโซเชียลมีเดียมาให้เลือกชอป



***

อานนท์ จันทราช และภิริฎา สีลาภรณ์ กก.ผจก.บจก.แอคทีฟ แอพพาเรล ผู้จัดการประกวด Mister International Thailand พร้อมด้วยธีระศักดิ์ ผลงาม และธนพัฒน์ นวลสกุล ตัวแทนผู้บริหาร บจก.อันดามันเจริญ หรือทีมภูเก็ต เป็นเจ้าภาพเก็บตัว เวที Mister International Thailand 2024 โดยมี ปิยพงษ์ คำมีสว่าง Mister International Thailand 2023 และรองอันดับ 1 วรัญญู ทะประสพ ร่วมกิจกรรม