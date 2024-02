ประชัน 3 ซุปตาร์ตัวแม่ตัวมัม อั้ม - คิมเบอร์ลี่ - เลดี้ปราง นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ตัวแทนคนรักในสุขภาพ

เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ระดับซุปเปอร์สตาร์พร้อมกันถึง 3 คน อินเตอร์ ฟาร์มา ผู้นำด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จัดงานประชุมเชิงวิชาการและขอบคุณลูกค้า “Interpharma Congress & Thank You Party” ดึง “อั้ม พัชราภา - คิมเบอร์ลี่ - ปราง กัญญ์ณรัณ” มาเป็นตัวแทนคนรักและใส่ใจสุขภาพ ภายใต้แนวคิดของแบรนด์ “VALUE YOUR LIFE” คุณค่าของชีวิต คือสุขภาพที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดดเด่นด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อการป้องกันและรักษาโรค ที่ได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลและร้านขายยามายาวนาน สู่การเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำในระดับสากล

และเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจ จึงได้จัดงานประชุมเชิงวิชาการ “Interpharma Congress & Thank You Party” พร้อมเสริมแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยการเปิดตัว 3 พรีเซ็นเตอร์ตัวแม่ตัวมัมแถวหน้าของเมืองไทย เพื่อให้แบรนด์และสินค้าของอินเตอร์ ฟาร์มา เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างการรับรู้เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งกิจกรรมภายในงานยังอัดแน่นไปด้วยสาระ ความรู้ การบรรยายเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์ กิจกรรม Health Innovation Fair บูธตรวจสุขภาพ บูธแนะนำสินค้า และสนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตจากโต๋- ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร และอ๊อฟ-ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ ที่มาสร้างความเพลิดเพลิน และความประทับใจในงานอีกด้วย

โดย อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ “เบลลา พารา” (Bella Para) กล่าวถึงการร่วมงานกับ Interpharma ว่า “อั้ม มั่นใจในแบรนด์ อินเตอร์ ฟาร์มา ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายรายการ ซึ่ง เบลลา พารา (Bella Para) เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Interpharma ช่วยลดไข้และบรรเทาอาการปวดทั้ง 7 ได้แก่ ปวดหัว ปวดหลัง ปวดฟัน ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดประจำเดือน และปวดเมื่อยจากไข้หวัด สรรพคุณครบจบในเม็ดเดียว เป็นยาที่ควรมีไว้ในตู้ยาสามัญประจำบ้าน ติดตู้ ติดตัว สยบทุกความเจ็บปวด เกิดอาการปวดครั้งใด นำมารับประทานบรรเทาอาการปวดให้ดีขึ้นได้เลยค่ะ”

ส่วน คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ “ยาสีฟันยู”(YUUU) กล่าวว่า “คิมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้สะอาด แข็งแรง สดชื่นมาก และคิมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับ Interpharma ตั้งแต่ปีที่แล้ว ประทับใจในผลิตภัณฑ์มาก ที่มีส่วนผสมของโปรไบโอติกและโพรพอลิส ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค ช่วยลดกลิ่นปาก ช่วยฟันขาว ลดเสียวฟัน ลดคราบพลัค ลดคราบหินปูน ลดเหงือกอักเสบ ป้องกันฟันผุ ทำให้เหงือกและฟันแข็งแรง เป็นสูตรที่ใช้สารขัดฟันปริมาณพอเหมาะ รสชาติอ่อนโยนและไม่ทำลายเยื่อบุช่องปาก และยังมีเปลือกสนเกาหลีและสารสกัดออร์แกนิคจากธรรมชาติอีกหลากหลายชนิด ที่ช่วยลมหายใจสดชื่นและทำให้ฟันขาวสะอาดแข็งแรง คิมจึงอวดรอยยิ้มได้อย่างมั่นใจเลย”

ขณะที่ ปราง-กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ในเครือ อินเตอร์ ฟาร์มา คนล่าสุด ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ “โปรแบค 7” (PROBAC 7) ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกที่มียอดขายสูงสุดในโรงพยาบาลและร้านขายยา “การรับประทานโปรไบโอติกเป็นประจำเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกาย เนื่องจากโปรไบโอติกจะช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ภายในลำไส้ โดยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ชนิดดี ส่งเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหาร ช่วยกำจัดแบคทีเรียก่อโรคภายในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้ โดยช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตและหยุดการสร้างสารพิษของจุลินทรีย์ก่อโรคภายในร่างกาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มโปรไบโอติกของ อินเตอร์ ฟาร์มา มียอดขายเป็นอันดับ 1 มามากกว่า 3 ปีซ้อน คนใส่ใจต่อสุขภาพอย่างปราง จึงตกหลุมรักโปรแบค7 สุดตัว สุขภาพดีมีสุขได้ทั้งครอบครัวค่ะ