ยูนิโคล่ เปิดตัว LifeWear Magazine ฉบับ 2024 Spring/Summer

ยูนิโคล่ เปิดตัวนิตยสาร LifeWear ฉบับที่ 10 ประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2024 ซึ่งนิตยสาร LifeWear เป็นนิตยสารแจกฟรีที่นำเสนอปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) ของยูนิโคล่ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันของทุกคนให้ดีขึ้นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยธีมของนิตยสารฉบับที่ 10 ประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน คือ “What is Lightness?” ร่วมค้นหาความหมายของ “Lightness” ไปกับนิตยสารฉบับล่าสุด ด้วยไลน์อัพเสื้อผ้าอันหลากหลายและเนื้อผ้าที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจากยูนิโคล่ พร้อมกับบรรยากาศจากสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจของนิตยสารเล่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นนิวเม็กซิโกและลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

ทาคาฮิโระ คิโนชิตะ รองประธานและผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของฟาสต์รีเทลลิ่ง กล่าวว่า “ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นิตยสาร LifeWear ก้าวเข้าสู่ฉบับที่ 10 ผมรู้สึกมีความสุขที่ได้พบกับเหล่าครีเอเตอร์และไอเดียใหม่ๆ ขณะทำนิตยสาร แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เปิดตัวนิตยสาร LifeWear ฉบับแรกเมื่อห้าปีก่อน นั่นคือตัวละครสำคัญของนิตยสารนี้ซึ่งคือผู้คน ไม่ใช่เสื้อผ้า เราสื่อสารกับผู้อ่านด้วยมุมมองความคิดและสไตล์การแต่งตัวแบบดั้งเดิมผ่านเสื้อผ้าของยูนิโคล่ นิตยสารฉบับล่าสุดนี้ เราได้เดินทางไปยังที่ต่างๆ หลายแห่งทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ลอสแอนเจลิส เบอร์ลิน และนิวเม็กซิโก เพื่อสร้างสรรค์นิตยสารที่ถ่ายทอดบรรยากาศการใช้ชีวิตประจำวันจากสถานที่แต่ละแห่ง”

นิตยสาร LifeWear ฉบับที่ 10 เลือกกรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดงานเปิดตัวเพื่อเล่าเรื่องราวของนิตยสาร LifeWear เล่มล่าสุดผ่านคอลัมน์ไฮไลต์ที่จำลองหน้านิตยสารจริงขนาดใหญ่ให้ได้อ่านกันอย่างละเอียด และคอลัมน์ UNIQLO and Our Town ที่นำเสนอสถานที่ห้ามพลาดในกรุงเทพฯ อาทิ ร้านยูนิโคล่สาขาแรกในประเทศไทย ที่ยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์, ปอดในกลางเมืองอย่างสวนเบญจกิติ และโซนยอดฮิตของกรุงเทพฯ อย่างย่านเมืองเก่าริมน้ำ ที่สะท้อนถึงความงดงามและสีสันของกรุงเทพฯ สู่สายตาผู้อ่านนิตยสาร LifeWear ทั่วโลก นอกจากนี้ ทาคาฮิโระ คิโนชิตะ บรรณาธิการบริหารของนิตยสาร LifeWear ยังได้เผยถึงแรงบันดาลใจและขั้นตอนในการสร้างสรรค์นิตยสาร LifeWear รวมไปถึงคอลัมน์ที่ห้ามพลาดของนิตยสาร LifeWear เล่มล่าสุด ผ่านการพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับ เคน – นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ท่ามกลางพื้นที่ที่ห้อมล้อมด้วยวัฒนธรรมไทยใจกลางเมือง ณ. สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

Lightness Essentials

สีสันโทนอ่อนผสานเนื้อผ้าคงรู ปสวย เปี่ยมคุณสมบัติ พบกับสไตล์ที่นำความ‘เบาสบาย’ มาสู่ชีวิตประจำวันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเบลาส์ผ้าโปร่ งจากUNIQLO : C,เสื้อสเวตเตอร์สีสันสดใส จากUNIQLO and Ines de la Fressange,เสื้อยืดUT MOMA,เสื้อเบลาส์ผ้าลินินแขนกุดจากUNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS และอีกหลากไอเทมรับซัมเมอร์

UNIQLO and Our Town

ในโอกาสที่นิตยสารLifeWear เล่ม10 เปิดตัวที่กรุงเทพฯ คอลัมน์UNIQLO and Our Town เล่มนี้จึงขอเจาะลึกถึงกรุงเทพฯ ผ่านสถานที่ต่างๆ ด้วยเสน่ห์แบบไทยๆ ที่เชื่อมความเก่าแก่และโมเดิร์ นเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว และกรุงเทพฯ ยังเป็นจังหวัดแรกที่ร้านยูนิ โคล่เปิดตัวในประเทศไทยที่ สาขายูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์อีกด้วย

Life & Flowers

Uniqlo U 2024 Spring & Summer Collection

ร่วมมือกับนิตยสารTHE PLANT จากสำนักพิมพ์ในบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนรั กดอกไม้ นักจัดดอกไม้ชาวปารีเซียง และนักปั้นที่ได้ร่วมงานกับTHE PLANT พร้อมกับเสื้อผ้าคอลเลคชันล่าสุ ดจากUniqlo U