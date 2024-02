มัดรวม 5 ห้องอาหารจีนในโรงแรมชั้นนำ มอบอั่งเปาส่วนลดพิเศษรับตรุษจีน

เทศกาล “ตรุษจีน” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เทศกาลปีใหม่จีน” เป็นช่วงเวลาสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวจีนรวมถึงคนไทยเชื้อสายจีนที่จะได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์พร้อมหน้ากันภายในครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้รวบรวม 5 ห้องอาหารจีนชื่อดังภายในโรงแรมใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่มีจุดเด่นเรื่องเชฟมากประสบการณ์และรสชาติอาหาร พร้อมแนะนำเมนูซิกเนเจอร์เพื่อเสริมความมงคล สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีรับสิทธิพิเศษตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้

เชฟ เชง กัม ซิง หัวหน้าเชฟประจำห้องอาหารเดอะ ซิลค์ โร้ดและผู้เชี่ยวชาญอาหารจีนกวางตุ้ง คัดสรรเมนู สลัดหยี่ซังปลาแซลมอนซึ่งมีความหมายถึงการค้าขายร่ำรวย ลูกชิ้นกุ้งนึ่งกับสาหร่ายเส้นและบร็อคโคลีซึ่งมีความหมายถึงความมั่งมีศรีสุข และเมนูติ่มซำพิเศษสำหรับเทศกาลตรุษจีนเป็นเมนูแนะนำ สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารรับประทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้าน (จำกัดสูงสุด 10 ท่าน / บัตร / ครั้ง) ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

เชฟออสการ์ ปัน หัวหน้าพ่อครัวเชื้อสายฮ่องกง ผู้มีประสบการณ์กว่าสองทศวรรษในการร่วมงานกับโรงแรมหรูชั้นนำและห้องอาหารระดับมิชลินสตาร์ทั้งในปักกิ่งและสิงคโปร์ นำเสนอเมนูซิกเนเจอร์ ได้แก่ หมูกรอบฮ่องกงและข้าวเหนียวเนื้อปู สูตรต้นตำรับ สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ (จำกัดสูงสุด 10 ท่าน / บัตร / ครั้ง) ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 - 11 กุมภาพันธ์ 2567

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีมังกรด้วยหลากหลายเมนูอาหารมงคล รังสรรค์โดยเชฟใหญ่ประจำกรุ๊ป Mott 32 เชฟลี แมน ซิง พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งวันสำหรับมื้อกลางวัน และมื้อเย็น ยกระดับความอร่อยไปอีกขั้นด้วยสารพัดเมนูมงคลตั้งแต่ เมนูโหลเห่ หรือสลัดแห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นเมนูที่ขาดไม่ได้สำหรับการเฉลิมฉลองปีใหม่จีน สัญลักษณ์ของการอวยพรให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง ในเมนูประกอบไปด้วย ล็อบสเตอร์ หอยเป่าฮื้อ และซอสโฮมเมด เมนูสลัดปลาแซลมอนเสิร์ฟคู่ซอสโฮมเมด เมนูปลากะพงนำเข้านึ่งเหล้าจีน รวมถึงเมนูสุด พรีเมียมได้แก่ รังนกตุ๋นเยื่อไผ่จักรพรรดิ นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถอิ่มอร่อยกับเมนูซิกเนเจอร์ อาทิ เมนูติ่มซำ เป็ดปักกิ่งอบไม้แอปเปิ้ล และหมูแดงไอเบอริโกอบบน้ำผึ้ง สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า รับส่วนลด 25% สำหรับค่าอาหาร (เมนู a la carte) และเครื่องดื่ม ไม่สามารถใช้ส่วนลดกับห้องส่วนตัว (Private Room) จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 20,000 บาท / บัตร / ครั้ง (จำกัดสูงสุด 10 ท่าน / บัตร / ครั้ง) ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

เชฟเชียง ชิน ฉ่อย สั่งสมประสบการณ์เชฟอาหารจีนมายาวนานกว่า 25 ปี โดดเด่นด้านการปรุงเมนูอาหารอย่างพิถีพิถันด้วยรสชาติต้นตำรับจีนกวางตุ้ง คัดสรรเมนูมงคลเพื่อต้อนรับช่วงเทศกาลตรุษจีน อาทิ อีหมี่ฮ่องกงผัดหมูสับและกะหล่ำปลี กุ้งมังกรบอสตันผัดยอดซุป เป๋าฮื้อ กังป๋วย และลูกชิ้นสาหร่ายซอสน้ำมันหอย เป็ดปักกิ่งเฟยยา และข้าวห่อใบบัว สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า รับส่วนลด 20% สำหรับชุดอาหารวันตรุษจีนและบุฟเฟ่ต์ติ่มซำ All You Can Eat (จำกัดสูงสุด 10 ท่าน / บัตร / ครั้ง) ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

ห้องอาหารจีนระดับมิชลิน 2 ปีซ้อนจากประเทศสิงคโปร์ เมนูแนะนำที่ห้ามพลาด อาทิ ติ่มซำแสนอร่อย เป็ดปักกิ่งหนังบางกรอบ กุ้งมังกรบอสตันอบบะหมี่ขิงต้นหอม กุ้งผัดซอสพริกสิงคโปร์เสิร์ฟพร้อมหมั่นโถวทอด พิเศษ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตเคทีซีวีซ่า รับข้อเสนอพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 และ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 รับส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมแอลกอฮอล์) สำหรับการรับประทานอาหารที่ร้าน และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 รับอังเปามูลค่า 500 บาทสำหรับใช้ในครั้งถัดไป เมื่อรับประทานอาหารครบทุกๆ 10,000 บาท สงวนสิทธิ์การรับส่วนลด และไม่สามารถใช้โปรโมชันอื่นๆ ร่วมได้ (จำกัดสูงสุด 10 ท่าน / บัตร / ครั้ง)

หมายเหตุ : บัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี

