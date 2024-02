เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงออกแบบจิวเวลรีชั้นสูง สู่แสตมป์สื่อแห่งรักมรดกแห่งความทรงจำ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบคอลเลกชัน “Heirlooms of Elegance” ผลงานจิวเวลรีชั้นสูงจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI โดยช่างฝีมือของ BEAUTY GEMS ถ่ายทอดสายใยแห่งรักนี้ ผ่านภาพดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์สีน้ำเงิน สู่การจัดพิมพ์เป็นแสตมป์ด้วยเทคนิคพิเศษดุจอัญมณีจริง

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ได้นำภาพเครื่องประดับ “Rosa Bhubing Love at First Sight Gradient Brooch” หนึ่งในผลงานทรงออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จากคอลเลกชัน “Heirlooms of Elegance” ผนวกกับผลงานหัตถศิลป์ด้านอัญมณี โดยช่างฝีมือชั้นครูจาก BEAUTY GEMS มาจัดทำเป็นแสตมป์ชุดสื่อแห่งความรัก 2567 ถ่ายทอดเบื้องหลังแห่งแรงบันดาลใจในงานทรงออกแบบ เรื่องราวอันเปี่ยมด้วยความหมาย เชื่อมโยงกับกุหลาบสีน้ำเงินอันเป็นที่ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพสกนิกรได้นำดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองปลายกลีบสีส้มอ่อน มาย้อมสีน้ำเงินสดทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อครั้งเสด็จมาทรงงาน ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยองค์ดีไซเนอร์ได้ทรงออกแบบชิ้นงาน ให้มีความละเอียดอ่อนช้อย และทรงเลือกวางสีอัญมณี ลูกเล่นของกลีบดอก ก้านและใบ สู่ชิ้นงานสุดล้ำค่า ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้เลือกใช้เทคนิคการพิมพ์ ซิลค์สกรีนหมึกพิมพ์หลากสี พร้อมเคลือบกลิตเตอร์ เพิ่มประกายระยิบระยับใกล้เคียงอัญมณีจริง

แสตมป์ชุดสื่อแห่งความรัก 2567 จำหน่ายราคาชุดละ 20 บาท ซองวันแรกจำหน่าย 37 บาท จำหน่ายวันที่ 7 ก.พ.นี้ ณ ไปรษณีย์ในกรุงเทพฯ และไปรษณีย์ประจำจังหวัด หรือทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ www.thailandpostmart.com สอบถามโทร. 0-2573-5480, 0-2573-5463



สำหรับเข็มกลัดรูปดอกกุหลาบสีน้ำเงิน “Rosa Bhubing Love at First Sight Gradient Brooch” สร้างสรรค์จากไพลิน (Blue Sapphire) ที่ผ่านการเจียระไนเป็นรูปทรงต่างๆ อย่างวิจิตรบรรจง และไล่เฉดสีอย่างพิถีพิถัน บริเวณฐานและใบของดอกเนรมิตจากเพชรและมรกต สร้างมิติที่งดงามเสมือนจริง โดยใช้เทคนิคการฝังไร้หนาม (Invisible Setting) ส่วนคอลเลกชัน “Heirlooms of Elegance” ประกอบด้วยเครื่องประดับ 41 ชิ้น ที่องค์ดีไซเนอร์ได้เล่าเรื่องราวความรักความผูกพันในครอบครัว ถ่ายทอดผ่านงานจิวเวลรีอันล้ำค่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผสมผสานอัตลักษณ์ของแบรนด์ โดยอาศัยความเป็นเลิศในเชิงหัตถกรรมเครื่องประดับ ผ่านช่างฝีมือชั้นสูงของ BEAUTY GEMS ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชมอัญมณีดังกล่าวได้ที่ https://www.bkkgems.com/