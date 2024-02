เดอะ ปาร์ค จัดกิจกรรมเปิดรับพลังบวก เสริมสิริมงคล

เดอะ ปาร์ค จัดกิจกรรมเปิดรับพลังบวก เสริมสิริมงคลทั้ง ชอป-กิน-เที่ยว-เสริมดวง กับแคมเปญ CHINESE NEW YEAR 2024 คอนเซ็ปต์ “ENDLESS WEALTH” มั่งคั่ง ร่ำรวย เริ่มต้นปีใหม่ พบกับหมอดูเงินล้านต๊อกแต๊กA4 และอิ่มอร่อยกับอาหารมงคล ณ เดอะ ปาร์ค (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2) ถึงวันที่ 9 ก.พ. 67



***

ตรุษจีนปีนี้ นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ จะมารับบทพญามังกร ผู้เปิดประตูแห่งโชค ส่งมอบพลังความมงคล ร่วมฉลองตรุษจีน ในพิธี MEGABANGNA CHINESE NEW YEAR 2024 : GLORY OF THE DRAGON วันที่ 10 ก.พ. 67 เวลา 17.30 น. บริเวณเมน เอนทรานซ์ ศูนย์การค้าเมกาบางนา อิ่มอร่อยกับอาหารจีนจากร้านดัง และของสมนาคุณพิเศษออกแบบโดย ยูน ปัณพัท เตชเมธากุล ตั้งแต่วันนี้-29 ก.พ. 67



***

สเตฟาน จูเบิร์ท ผช.กก.ผจญ.อาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดโรบินสัน และกมลทิพย์ สรวยสุวรรณ ผช.กก.ผจญ.ฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน/ผช.ประธานบริหาร โรบินสันไลฟ์สไตล์ จัดแคมเปญ “ROBINSON & ROBINSON LIFESTYLE HAPPY CHINESE NEW YEAR 2024” โดยมี นภิศ สุวรรณสาร นพดล พลายระหาญ สุรกิจ อารยรังษี และพิชญามณฑ์ แสนสุข ร่วมงาน ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์