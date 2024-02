เศรษฐา ทวีสิน รับมอบเสื้อสีแดง จากคณะผู้จัดงานตรุษจีนเยาวราช

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี รับมอบเสื้อสีแดง จาก คณะผู้จัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2567 นำโดย ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธาน และอัศวิน เตชะเจริญวิกุล รองประธาน ร่วมด้วยวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ พินิจ กาญจนชูศักดิ์ วัลลภ เกียรติวรศรีกุล และแพทริค หอรัตนชัย ณ ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล





***

ฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2567 ด้วยของขวัญที่เปี่ยมด้วยความหมายมงคลประจำช่วงเทศกาล รังสรรค์โดยห้องอาหารจีน แชงพาเลซ แห่งโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อมอบให้กับครอบครัว และคนที่คุณเคารพรัก วันนี้-11 ก.พ. 67 สั่งกระเช้าของขวัญและขนมมงคลสำหรับตรุษจีนได้ที่ 0-2236-7777 หรือ https://bit.ly/e-Shop-2024ChineseNewYearGoodies-Media



***

ผู้บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล Chief Development and Commercial Officer, จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์ ผอ.อาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และพิมพ์พร งามขจรวิวัฒน์ Asset Director (CTW) & Head of Business Transformation พร้อมดีไซเนอร์ ชมบูธ Friends of Bangkok x Co-Creating City โดยเซ็นทรัลพัฒนา และเซ็นทรัลเวิลด์ ในงาน Bangkok Design Week 2024 ซึ่งมี ปิยพัทธ์ ปฏิโภคสุทธิ์, พรวดี โรจน์รุ่งสัตย์, ฉัตรทิพย์ ภมรสูต และพิริยะ กุลกาญจนาชีวิน ร่วมงาน ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก