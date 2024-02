Swatch (สวอท์ช) เปิดตัวคอลเลกชั่น YEAR OF THE DRAGON นาฬิกาลวดลายมังกรสีสันสดใส 5 เรือน 5 สไตล์ เฉลิมฉลองปีแห่งความมงคลอย่างยิ่งใหญ่ตามแบบฉบับของ Swatch ด้วยดีไซน์และลายเส้นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแสงสีบนท้องถนนและป้ายไฟนีออนสว่างสดใสสุดไอคอนิกจากเมืองต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย อีกทั้งคอลเลกชั่นปีมังกรนี้ ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพลัง ความแข็งแกร่ง และโชคลาภที่มาใน 5 โมเดลอันเป็นเอกลักษณ์

ตามความเชื่อของชาวจีนมังกรเป็นสัตว์มงคล ซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ สติปัญญา และความมั่นใจ Swatch จึงเชื่อว่า เราทุกคน ล้วนมีลักษณะพิเศษเหล่านั้นอยู่ภายในตัวตน จึงเป็นที่มาของคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดนี้ ใครที่กำลังมองหาของขวัญฉลองในช่วงปีใหม่ หรือเครื่องประดับสักชิ้นเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล นาฬิกาคอลเลกชั่น YEAR OF THE DRAGON พร้อมตอบโจทย์เข้าได้กับทุกไลฟ์สไตล์ ให้คุณได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาไปกับนาฬิกาทั้ง 5 เรือนไม่ว่าจะเป็น

นาฬิกา BIG BOLD พร้อมหน้าปัดโปร่งแสงขนาดใหญ่พิเศษ ตัวเรือนและกระจกที่ทำจากวัสดุชีวภาพ และโทนสีอันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ บ่งบอกถึงบุคลิกที่กล้าหาญของผู้สวมใส่ ไม่ต่างจากลวดลายมังกรสีเงินบนลายเส้นหลากสีที่กำลังกระโจนข้ามหมู่มวลเมฆอย่างไม่เกรงกลัวอันตรายใด ๆ ในราคา 4,700 บาท พร้อมหน้าปัดขนาด

47 มิลลิเมตร

นาฬิกา NEW GENT เรือนบาง ที่สามารถแอบซ่อนใต้แขนเสื้อ แต่มีความโดดเด่นดึงดูดสายตา สัมผัสความร้อนแรงผ่านตัวเรือนและสายนาฬิกาสีดำที่ตัดกับกราฟิกลายมังกรสุดโฉบเฉี่ยว ทั้งตัวเรือนและกระจกที่ทำจากวัสดุชีวภาพ และยังเพิ่มความสนุกให้กับนาฬิการุ่นนี้ด้วยฟังก์ชั่น SwatchPAY! ส่งมอบพลังอิสระให้กับการชำระเงินแบบไร้สัมผัสได้อย่างฉับไว ในราคา 3,900 บาท พร้อมหน้าปัดขนาด 41 มิลลิเมตร

นาฬิกา GENT สีน้ำเงินเข้มแสนสุขุม โดดเด่นด้วยกราฟิกมังกรสีนีออน ทั้งสีน้ำเงิน แดง และเขียว ประดับอย่างเฉิดฉายบนหน้าปัด กราฟิกบนสายนาฬิกามีกรงเล็บแหลมคมที่ครอบครองลูกบอลสีทองเอาไว้ อีกทั้งกระจกและตัวเรือนยังผลิตจากวัสดุชีวภาพ พร้อมสีสันที่บ่งบอกถึงตัวตนที่รักสงบกลมเกลียวแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความน่าหลงใหล ถึงขนาดจะเล็กแต่จิตใจไม่เล็กตามเลยสักนิด! มาในราคา 3,150 บาท พร้อมหน้าปัดขนาด 34 มิลลิเมตร

นาฬิกา SKIN IRONY ดีไซน์บางเฉียบสีทองเจิดจรัสอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง สติปัญญา และการเริ่มต้นใหม่ ประกอบกับลวดลายมังกรอ่อนช้อยที่โลดแล่นไปทั่วทั้งเรือนด้วยสีที่เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ดีไซน์สุดมินิมอลตัดกับโทนสีที่สดใสอย่างลงตัว ปิดท้ายด้วยเข็มนาฬิกาเรืองแสงในความมืด นาฬิกาเรือนนี้จะช่วยมอบพลังแห่งความอิสระให้คุณ ปลุกจิตวิญญาณมังกรในตัวตนตลอดทั้งปี มาในราคา 7,100 บาท พร้อมหน้าปัดขนาด 38 มิลลิเมตร

นาฬิกา NEW IRONY CHRONO สีแดงสดใส อันสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดี ประกบคู่กับตัวเรือนสเตนเลสสีทองสว่างไสว พร้อมด้วยมังกรแดงแสนดุดันบนหน้าปัด ที่สุดของความลงตัวระหว่างความคลาสสิกและกลิ่นอายแห่งการเฉลิมฉลอง มาในราคา 7,900 บาท พร้อมกับหน้าปัดขนาด 43 มิลลิเมตร

ยิ่งไปกว่านั้น ในงานเปิดตัวคอลเลกชั่น YEAR OF THE DRAGON ได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารจีนร่วมสมัยและแบรนด์วิสกี้ระดับโลก มาถ่ายทอดเรื่องราวความมงคลของนาฬิกาทั้ง 5 เรือน สู่อาหารและเครื่องดื่มสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น ร้าน Maison Rouge BKK (เมซง รูจ บีเคเค) นำโดย เชฟกันน์-สรวิศ แสงวณิช เชฟชื่อดังมากความสามารถมารังสรรค์เมนูสุดพิเศษ พร้อมกับพาร์ทเนอร์จาก Glenfiddich (เกลนฟิดิค) มารังสรรค์เมนูค็อกเทลให้ผู้เข้าร่วมได้เพลิดเพลินไปด้วยกัน นอกจากนี้แล้ว ยังมีการจัดแสดงนาฬิกา อีก 2 คอลเลกชั่น ทั้ง POWER OF NATURE ซีรีส์นาฬิกาที่พร้อมมอบประสบการณ์การผจญภัยในโลกธรรมชาติอันแสนยิ่งใหญ่และพิเศษกับ 2 รุ่นใหม่จากคอลเลกชั่น THE SIMPSONS สำหรับเฉลิมฉลองวันแห่งความรัก ให้ได้รับชมก่อนใคร

ร่วมเฉลิมฉลองปีมังกรไปกับ Swatch และจับจองนาฬิกาแห่งความมงคล เสริมโชคลาภกันตั้งแต่ต้นปี กับคอลเลกชั่น YEAR OF THE DRAGON ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน SWATCH ทุกสาขา หรือบนเว็บไซต์ Swatch.com

