บอสสาวแห่งยูดี ทาวน์ “อภิชา วีรชาติยานุกูล” โดนขอแต่งงาน...อวดแหวนเพชรเม็ดโต

อวดความหวานกันมาแบบฉ่ำๆ รัวๆ ก็นานแล้ว ในที่สุด "เอิร์น-อภิชา วีรชาติยานุกูล" คนดังนักธุรกิจสาวเก่งแห่งอุดรธานี เอ็มดีของ อุดรพลาซ่า ผู้บริหารศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ จ.อุดรธานี เจ้าของร้าน Brunch & Munch และร้านอาหาร “Par” (พา) ในโรงแรม “HOTEL MOCO” ลูกสาวคนโตของ หนุ่ย-ธนกร วีรชาติยานุกูล” ผู้ก่อตั้งยูดี ทาวน์ ก็ขออวดแหวนแต่งงานเพชรเม็ดโตกับเขาบ้าง

หลังจากที่เธอโดนแฟนหนุ่มนักธุรกิจสุดหล่อ “โอม-รชต ธันยาวุฒิ” ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร วัน เอเชีย เวนเจอร์ (One Asia Ventures) ขอแต่งงานในแบบเรียบง่าย ในระหว่างที่เดินทางไปท่องเที่ยวกัน ด้วยแหวนเพชรวงโต ที่สาวๆ หลายคนเห็นแล้วต้องตาลุกวาว

พร้อมโพสต์ภาพคู่กับแฟนหนุ่มโชว์แหวนเพชรเม็ดโต บนนิ้วนางเรียวๆ เธอเล่าไว้ว่า “He said อ่ะแหวน, I said เห้ยยย ไม่พูดยาวกว่านี้หน่อยเหรอ, He said แต่งงานนะ, I said YESSS 5555555, ขอแบบคงคอนเซ็ปต์ความเป็นพี่โอมสุดๆ รักนะคะ ขอบคุณทุกอย่างเลย”

งานนี้เหล่าเซเลบเพื่อนพ้องน้องพี่ ต่างมาร่วมยินดีมากมาย เซเลบออนไลน์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ต่อจากนี้เราก็ตั้งตารอพิธีอย่างเป็นทางการ อีกไม่นาน คนดังในแวดวงสังคมก็จะได้ร่วมฉลองงานใหญ่แห่งปีอีกงานหนึ่งแน่นอน

