ซีอีโอคิง เพาเวอร์ "อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา" ฉลองสมรสสุดยิ่งใหญ่รับปีมังกรทอง

พิธีฉลองมงคลสมรสพระราชทานครั้งนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงร่วมงานเป็นการส่วนพระองค์ รวมทั้งราชวงศ์แห่งบรูไน เจ้าชาย อับดุล มาทีน โบลเกียห์ พร้อมด้วยเจ้าหญิงอนิชา โรสนะห์ ที่เสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดี นับว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ สำหรับคู่บ่าวสาว และครอบครัวของทั้งคู่ ด้วยเช่นกัน

บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความรัก ชื่นมื่นไปด้วยความยินดีและความโรแมนติกจากความสวยงามของดอกไม้นานาพรรณ ที่นำมาตกแต่งประดับอย่างตระการตาทั่วทั้งงาน ประกอบกับเรื่องราวความรักของทั้งคู่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเดินทางที่ทั้งสองคนชื่นชอบ จึงกลายมาเป็นคอนเซปต์ “VOYAGE OF LOVE” และที่เป็นไฮไลต์และเซอร์ไพร์สของงานก็คือ การปรากฏตัวของนักร้องชื่อดัง “เอลลี โกลดิง” (Ellie Goulding) ที่บินตรงมาร่วมขับขานเสียงเพลงอันไพเราะ อันเป็นบทเพลงสื่อรักแทนความในใจของคู่บ่าวสาว คือเพลง “How Long Will I Love You” และ “Love Me Like You Do”

ช่วงท้ายของพิธีการ ผู้ร่วมงานยังได้เพลิดเพลินกับบทเพลงไพเราะจากวงออร์เคสตรา รวมถึงนักร้องชื่อดังของเมืองไทย ตู่ ภพธร นอกจากนี้ ยังมีศิลปินชื่อดังมากมายร่วมอาฟเตอร์ปาร์ตี้อย่างสนุกสนาน

งานนี้นับว่าเป็นแต่งงานสุดยิ่งใหญ่ ที่เต็มไปด้วยบรรดาผู้มีชื่อเสียงจากทุกแวดวงทั่วฟ้าเมืองไทย ที่ต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว อาทิ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี, สุภกิต-ธนินท์ เจียรวนนท์, พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา, มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ และสามี อีกทั้งบุคคลในแวดวงสังคมไฮโซรวมถึงคนดังในแวดวงบันเทิง อย่าง กรณ์ ณรงค์เดช กับศรีริต้า เจนเซ่น, ชมพู่ อารยา ที่ควงสามีสุดหล่อ น็อต-วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ และลูกชาย-น้องพายุ มาร่วมแสดงความยินดี นอกจากนี้ ก็ยังมีคู่รักคนดังอีกหลายคู่ อาทิ นุ่น วรนุช และต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี, มิว นิษฐา และภราภุช คูหาเปรมกิจ, กันต์ กันตถาวรและภรรยา-พลอย อัยดา, แม็กกี้ ภราดร และภรรยา, เปิ้ล นาคร และภรรยา-จูน กษมา ฯลฯ ส่วนวงการกีฬา ซิโก้-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ก็พาครอบครัวมาร่วมแสดงความยินดีด้วยเช่นกัน