น้ำน้อย ปรียศรี ร่วมออกแบบ บรรยากาศตรุษจีนที่เทอร์มินอล21

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 แฟชั่นไอส์แลนด์ และเดอะพรอมานาด จัดงาน “Chinese New Year 2024” พร้อมดึงศิลปินรุ่นใหม่ “น้ำน้อย” ปรียศรี พรหมจินดา นักวาดภาพประกอบเจ้าของลายเส้น NAAMNOI ร่วมออกแบบภายใต้ธีม Fēi Lóng - Fly to the happiness เนรมิตบรรยากาศตรุษจีนที่เทอร์มินอล21 ทั้ง 4 สาขา และเดอะพรอมานาด 2-11 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ





***

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ผู้บริหาร สามย่านมิตรทาวน์ และ สีลมเอจ 2 ศูนย์การค้าย่านพระรามสี่ ชวนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยความโชคดีและความเป็นสิริมงคล ปักหมุดเสริมพลังมู เสริมโชคลาภและความโชคดี พร้อมกิจกรรมเสริมความเฮง ผ่านการประกวดภาพ AI และกราฟิตี บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ชิงเงินรางวัล 1 แสนบาท 25 ม.ค.–12 ก.พ. 67 ที่สามย่านมิตรทาวน์ และ 3-11 ก.พ. 67 ที่สีลมเอจ



***

พนม พรมมิรัตนะ กก.ผจก.บจก.ไทย-ไลซาท หนึ่งในกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ มอบของขวัญวันเด็กให้แก่น้องๆ ตัวแทนนักเรียนจาก 3 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.วัดโตนดเตี้ย, ร.ร.หนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) และร.ร.วัดดอนพุดซา รวมถึง อบต.สามบัณฑิต โดยมี เจต เจริญสุข ผอ.โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ร.ร.วัดโตนดเตี้ย จ.พระนครศรีอยุธยา