ทิปโก้ เปิดตัว “น้ำแอปเปิ้ล 100% สูตรหวานน้อย” ปลุกกระแส Young GEN ใส่ใจสุขภาพ Select แบบ Zero

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ภายใต้แบรนด์ “ทิปโก้” จัดกิจกรรม “TIPCO Select แบบ Zero. Say No for Added” เนรมิตสวนกลางกรุงให้กลายเป็นลานเต้นคาร์ดิโอ ชวนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพมาร่วม FIT-LIFE-BALANCE เผาผลาญแคลอรี พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ทิปโก้น้ำผลไม้ 100% น้ำแอปเปิ้ลสูตรหวานน้อย อร่อยจากธรรมชาติ ไม่เติมน้ำตาลทราย และสารให้ความหวาน เพื่อเป็นตัวเลือกใหม่เอาใจคนรักสุขภาพ พร้อมร่วมแดนซ์เอวสับเป็นเลข 7 ไปกับ “โค้ชแอน มนัสนันท์” และฟังเคร็ดลับหุ่นสวยโดย “น้ำตาล-ชลิตา” พร้อมเหล่าเซเลบริตี้ อินฟูลเอนเซอร์ชื่อดังอีกคับคั่ง ณ สวนวชิรเบญจทัศ

คุณณัฐวิทย์ กัณฐศากุล Group Marketing Director ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาด บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด เปิดเผยว่า “ทิปโก้ ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบรับเทรนด์ตลาด เพื่อให้โดนใจกลุ่มลูกค้า และเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งการันตีด้วยรางวัล No.1 Brand แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 จากผลการสำรวจความพึงพอใจผู้บริโภค โดยนิตยสาร Marketeer 12 ปีซ้อน อีกทั้งยังได้รับการการันตีในเรื่องรสชาติและคุณภาพ จากสถาบันนานาชาติ อย่าง ITQI จนคว้ารางวัล Superior Taste Award 3 Stars 3 ปีซ้อน

นอกจากนี้ ทิปโก้ ยังคงเดินหน้าสร้างการรับรู้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง รองรับกระแสความนิยมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่หลากหลาย ซึ่งในปี 2567 เปิดศักราชด้วยการเอาใจคนรักสุขภาพ โดยแตกไลน์สินค้าใหม่อย่าง “ทิปโก้น้ำผลไม้ 100% น้ำแอปเปิ้ลสูตรหวานน้อย” แคลอรี่ต่ำเพียง 70 Kcal อร่อยสดชื่นจากน้ำแอปเปิ้ลและผลไม้แท้ ไม่เติมน้ำตาลทราย และสารแทนความหวาน ได้รับการการันตีเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณค่าโภชนาการที่ดีมีประโยชน์จริง ซึ่งเรามุ่งหวังจะสร้าง Healthy Destination เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนรักสุขภาพในปัจจุบัน และเพื่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในตลาดน้ำผลไม้”

ภายในงานพบกับเซเลบริตี้วงการสุขภาพและความงามหลากหลายท่าน นำโดย “โค้ชแอน มนัสนันท์" เทรนเนอร์ซูเปอร์สตาร์ ผู้อยู่เบื้องหลังหุ่นเป๊ะของเหล่าดาราชื่อดังมาแล้วมากมาย พร้อมด้วย “น้ำตาล ชลิตา” ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand 2016 ที่จะมาร่วมสร้างหุ่นสวย เต้นคาร์ดิโอให้เอวสับพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนทุกคนให้หันมาใส่ใจสุขภาพ รักษาหุ่นแบบไม่ต้องลุ้น กับ TIPCO Select แบบ Zero กับ Tipco น้ำแอปเปิ้ล 100% สูตรหวานน้อย

และเตรียมพบกับคาราวานทิปโก้น้ำผลไม้ 100% ที่พร้อมออกเดินทางมอบความอร่อย และความสดชื่นจากน้ำผลไม้แบบ No Sugar No Sweetener ให้ทุกคนได้ลิ้มลอง โดยเริ่มต้นที่ Tipco Tower ถนนพระราม 6 เป็นที่แรก จากนั้นไปยังย่านออฟฟิศ สถานออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยและจุดสำคัญต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้