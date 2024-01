MLB เปิดตัว The Year of Dragon คอลเลกชันใหม่ต้อนรับปีมังกร

แบรนด์สปอร์ตแฟชั่นสุดฮิตจากเกาหลีที่หลายคนรู้จักกันดี ปล่อยคอลเลกชั่นใหม่

ต้อนรับปีมังกรทองปีนี้ โดยทุกปี MLB จะนำเสนอไอเทมสุดลิมิเต็ดภายใต้ธีมปีนักษัตร และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีมังกรในปี 2024 นี้ โดยการนำคาแรกเตอร์มังกรสุดฮิป มาในลุคที่สวมใส่ไอเท็มสไตล์สตรีทสุดเท่ ตัวแทนแห่งความยิ่งใหญ่และทรงพลังไม่ซ้ำใคร

พร้อมปล่อยภาพแฟชั่นเซ็ตกับหนุ่มๆ จากวง BUS เปิดตัวคอลเลกชั่น ‘The Year Of Dragon’ ที่พร้อมใจกันมาฉลองปีมังกร ในลุคสุดเท่ ขนทัพไอเทมสุดฮิปจากคอลเลคชั่น The Year Of Dragon ประกอบไปด้วยเสื้อฮูดดี้ สเวทเชิ้ต เสื้อยืด แจ็คเก็ต และหมวกเบสบอลที่แมทช์เข้าลุคกัน ลายกลิตเตอร์สีเงินและสีทองถูกนำมาใช้ในคอลเลคชั่นเพื่อเพิ่มความสนุกและความสดใส ด้วยโทนสีสุดเทรนดี้กับสไตล์โอเวอร์ไซส์ ทำให้สามารถสรางสรรค์สไตล์ใหม่ๆ ได้อย่างหลากหลาย