นิทรรศการต้อนรับปี 2024 สัมผัสพลังของการเริ่มต้นใหม่

ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ ร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่ “เตยยี่” (Teayii) หรือ ประภัสสร กาญจนสูตร ผู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวอักษร และมีความเชื่อว่า ตัวอักษรไทย สามารถกลายเป็นงานศิลปะได้ พร้อมจัดนิทรรศการ “NEW SOUL” เพราะเชื่อว่าเราต่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ในรูปแบบ IMMERSIVE ART นิทรรศการศิลปะรูปแบบที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับนิทรรศการ โดยสามารถสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง ผ่าน 6 ห้องความรู้สึก ได้แก่ ห้อง TIME, LEAVING THE PAST, RESPECT, HOPE, BELIEVE และ NOW IS A GIFT ที่จะพาไปค้นหามิตรแท้ภายในหัวใจของคุณเอง ทิ้งบางสิ่งที่ค้างคาในหัวใจ พร้อมโอบกอดสิ่งที่เป็นมิตรกับหัวใจ และเริ่มต้นใหม่พร้อมใจที่เป็นมิตรกว่าเดิม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน วันนี้-31 ม.ค. 67 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-22.00 น.) (เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.30-22.00 น.) ณ EM YARD ชั้น G, SPHERE GALLERY 1 ชั้น M และ SPHERE GALLERY 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้า เอ็มสฟียร์ จำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ที่ Line @teayiiartworks

นิทรรศการนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ความเคารพในการทุกการเริ่มต้นใหม่ที่แตกต่างกันของมนุษย์ เพราะมนุษย์ทุกคนมีความเจ็บปวด ความผิดพลาด หรือมีบางวันที่รู้สึกไร้ค่า โดยภายในพื้นที่พักใจทั้ง 6 ห้องนี้ ทุกคนจะได้ทบทวนช่วงเวลาที่ผ่านมา ก่อนที่จะเคารพในความเป็นตัวเอง เพื่อก้าวสู่การเริ่มต้นใหม่หรือการมี NEW SOUL ในแบบของตัวเอง ตั้งแต่และในวัน