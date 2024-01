มาริษา เจียรวนนท์ เปิด "บางกอก คุนสตาเล่อ" พื้นที่จัดแสดงงานศิลป์ร่วมสมัยในเยาวราช

ภายใต้การสนับสนุนจากทางซัมซุง (SAMSUNG) เพื่อยกระดับประสบการณ์การรับชมศิลปะที่เหนือชั้น ผ่านนวัตกรรมจอภาพระดับโลก Samsung Neo QLED 8K ใหม่ล่าสุด พร้อม Neo Quantum HDR 8K Pro ขนาดกว่า 85 นิ้ว ยกระดับการรับชมด้วยภาพที่มีสีสันเสมือนจริงมากขึ้น และเป็นทีวีเครื่องแรกของโลกที่ได้รับการรับรอง PANTONE Validated ที่ให้ผู้เข้าชมสามารถดื่มดำกับงานศิลปะผ่านจอทีวีได้แบบไร้ขีดจำกัด

นิทรรศการ Nine Plus Five Works ได้รับความสนใจจากเซเลบริตี้ทุกวงการและสื่อมวลชนหลายสำนัก ที่ตบเท้าเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการอย่างคับคั่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 โดยมีธนินทร์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแสดงความยินดีกับลูกสะใภ้และชื่นชมผลงานของโอแดร์

ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคุณมาริษา ที่นำอาคารไทยวัฒนาพานิชเก่าในย่านเยาวราชมาตกแต่งให้เป็น ‘คุนสตาเล่อ’ (ภาษาเยอรมัน หมายถึง พื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ) ดีไซน์เก๋ ที่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไว้อย่างมีเสน่ห์ แต่ละมุมของอาคารได้รับการจัดแสดง Video Art ทั้ง 14 ผลงานของโอแดร์ หนึ่งในนั้นคือผลงานชุดพิเศษที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนในโลกมาก่อน เนื่องจากโอแดร์ถ่ายทอดท่วงทำนองแห่งกรุงเทพฯ ผ่านสีสันของดอกไม้ในชื่อ ‘Flowers of Thailand’ (2023) และฉากชีวิตของผู้คนในย่านเยาวราชในชื่อ ‘Yaowarat’ (2023) เป็นการสร้างผลงานศิลปะขณะที่เป็นศิลปินในพำนักซึ่งสนับสนุนโดย บางกอก คุนสตาเล่อ

Video Art ของมิเชล โอแดร์ ถูกนำไปจัดแสดงในหลากหลายพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ทั่วโลก นอกจากนี้ ผลงานของเขายังจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของรัฐในฐานะสมบัติของชาติหลายแห่ง ทั้ง Centre Georges Pompidou (ปารีส, ฝรั่งเศส), FRAC Provence-Alpes-Côtes d’Azur (มาร์เซย, ฝรั่งเศส), Kadist Art Foundation (ปารีส, ฝรั่งเศส) และ Muhka (แอนต์เวิร์ป, เยอรมนี), ICA (ไมอามี, สหรัฐอเมริกา) และอื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชม นิทรรศการ “Nine Plus Five Works” ของมิเชล โอแดร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บางกอก คุนสตาเล่อ 599 ถนนไมตรีจิตต์ แขวงป้อมปราบ กรุงเทพฯ เปิดตั้งแต่เวลา 12.00 - 20.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)