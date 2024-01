'Oh My Godmother' แบรนด์ใหม่ของเจ้าแม่ร้านอาหาร “ปลา-อัจฉรา บุรารักษ์”

ขยันเปิดแบรนด์ใหม่! สำหรับ เซเลบเจ้าแม่ในวงการร้านอาหารเมืองไทยอีกคนหนึ่ง “ปลา-อัจฉรา บุรารักษ์” ที่เธอได้เปิดร้านขนมและอาหารคาว 'Oh My Godmother' Patisserie & Restaurant หรือ OMGM ซึ่งเป็นแบรนด์ลูกครึ่งเกาหลี อิตาเลียน ฝรั่งเศส ในเครือ iberry Group มาได้เดือนกว่าๆ แล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ The Emsphere และในเร็วๆ นี้ จะเปิดที่ Marché Thonglor

Oh My Godmother เกิดจากการที่สาวปลาชอบไปท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนาม แล้วได้พบกับชาวเกาหลี Jon & Linh ภรรยาชาวเวียดนามที่ทำธุรกิจอาหารหลายๆ แบรนด์เหมือนกับเธอ และ Chiffon Cake จากร้าน Godmother ของ Jon ฝีมือเชฟ Narae Kim ชาวเกาหลี เป็นเค้กชิฟฟอนที่สาวปลาประทับใจสุดๆ ทุกครั้งที่ไป Ho Chi Minh เธอต้องไปกินให้ได้ แบรนด์นี้จึงเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างเธอกับ Jon & Linh โดยมี เชฟ Narae เป็นผู้คิดค้นสูตรเค้กใหม่ๆ และเครื่องดื่มมากมาย และเชฟชาลี กาเดอร์ ช่วยรังสรรค์ในส่วนของพาสต้า พิซซ่า แซนด์วิช และ Gratin & Doria ร่วมกับทีมเชฟจาก iberry Groupของร้าน

ในส่วนของขนม ไม่เพียงเค้กชิฟฟอนที่อร่อยถูกใจ แต่บิงซูที่นี่ก็ทัชใจไม่แพ้กันอย่าง French Earl Grey Bingsu หอมชาเอิร์ลเกรย์ และ Sweet Corn Bingsu ใครชอบทานข้าวโพดหวานจะต้องชอบเมนูนี้ ใช้ข้าวโพดหวานสดๆ กลั่นออกเป็นน้ำนมข้าวโพดและครีมข้าวโพด สดๆ หวานน้อยอร่อยมาก ด้านพาสต้าและสปาเก็ตตี้นั้น เขาก็ว่าเด็ดเลยทีเดียว

หาก Fran’s คือลูกชายชาวฝรั่งของสาวปลา Oh my Godmother ก็เป็นลูกสาว ลูกครึ่งเกาหลี อิตาเลียน ฝรั่งเศส ที่เธออยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักและลิ้มลอง แต่ลูกสาวตัวจริงนั้นมีคนเดียวคือ น้องพิตต้า ในวัยใกล้ๆ จะ 7 ขวบแล้วคร่า

#CelebOnline #Celeb #gossip #อัจฉราบุรารักษ์ #เค้กชิฟฟอน #บิงซู