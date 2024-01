นอนฟรีที่ โซเนวา จานี่ กับแพ็คเกจ Great Escape ข้อเสนอสุดคุ้มแห่งปี!

โซเนวา จานี (Soneva Jani) รีสอร์ทกลางมหาสมุทรที่ตั้งอยู่บนเกาะเมดูฟารู ในนูนุ อะทอล ของมัลดีฟส์ สวรรค์ของนักเดินทางที่อยากพักผ่อนในบรรยากาศอันแสนสงบและมองหาสุดยอดประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร เปิดตัวแพ็คเกจสุดคุ้ม ‘Great Escape’ ข้อเสนอซึ่งมอบที่พักฟรีให้กับคุณ โดยเริ่มตั้งแต่ เข้าพัก 4 คืน จ่ายเพียง 3 คืน เข้าพัก 7 คืน จ่ายเพียง 5 คืน และเข้าพัก 11 คืน จ่ายเพียง 8 คืน ให้ทุกท่านได้มีวันหยุดที่นานยิ่งขึ้น แต่จ่ายน้อยลงกว่าเดิม สามารถเข้าพักได้ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 5 พฤษภาคม และระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2567

แพ็คเกจดังกล่าวยังรวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านทั้งที่ห้องอาหาร Down to Earth หรือห้องอาหาร So Chill ในทุกวันที่เข้าพัก รวมถึงบริการพี่เลี้ยงเด็กหลังเวลา 18.00 น. อีกวันละ 2 ชั่วโมง