เคอี กรุ๊ป เปิดตัวสนามเด็กเล่น “Crystal Playland”

ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอี กรุ๊ป พร้อมส่งมอบความสุขต้อนรับวันเด็กเปิดตัวสนามเด็กเล่น “Crystal Playland” ในคอนเซ็ปต์ The very origin of crystals ความสุขเปล่งประกายจากต้นกำเนิดของคริสตัล ที่เปลี่ยนทุกช่วงเวลาให้กลายเป็นการผจญภัยอันมหัศจรรย์ ให้เด็กๆได้มาสนุกและปล่อยพลังอย่างเต็มที่พร้อมเรียนรู้กับเครื่องเล่นสุดมันส์ กับแลนด์มาร์กแห่งความสุขสนุกไม่รู้จบที่เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ โดยมี มารุต โสภณ, วลัญช์รัช วรวัลยรัตน์ และ ธเนศ ร่วมงาน





***

คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงแรมมณเฑียร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “Back to the 90’s by the River” โดยมี มณเฑียร ตันตกิตติ์, ไอลดา บำรุงพฤกษ์ ,สิปปทัศน์ – เณศราภา ทับสุวรรณ และ ประยุทธ ตามธรรม มาร่วมงานอย่างคึกคัก ณ ศาลาริมน้ำ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์



***

นัท วอล์คเกอร์ จัดโปรสุดฮอตต้อนรับกลางเดือนกับโปร MID MONTH SALE ลดราคา นัท วอล์คเกอร์ ซองใหญ่ขนาด 454 กรัม สูงถึง 19% เคี้ยวมันส์ไปกับถั่วพรีเมียมที่มีให้คุณเลือกหลากหลายสไตล์ อร่อยได้ง่ายตามความชอบของคุณ สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official: @Heritagethailand เฉพาะวันที่ 12-16 มกราคม 2567 เท่านั้น