พาเหรดไอเทมเพิ่มความสวยหัวจรดเท้า

ต้อนรับปีใหม่ชวนมาเช็คลิสต์สกินแคร์ แฮร์แคร์ และเครื่องสำอางชิ้นใหม่ๆ ที่ออกมาอวดโฉมหน้า พร้อมพกพาคุณสมบัติสุดว้าว จากส่วนผสมสุดจึ้ง นอกจากนั้นบางไอเทมยังมาในแพคเกจใหม่แบบรักษ์โลก จะมีแบรนด์ไหนบ้างเราปักหมุดมาให้แล้ว

SHISEIDO Uplifting and Firming Advanced Cream 50 ml ราคา 4,500 บาท ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ VITAL PERFECTION ที่ผสาน The new SafflowerRED™ ช่วยเสริมสร้าง Invisible Nutrient Network มอบการบำรุงลงลึกกว่าที่เคย เพื่อผลลัพธ์ผิวดูกระชับได้รูปสวย แลดูกระจ่างใส

Dermalogica stabilizing repair cream 50 ml ราคา 3,100 บาท มอยส์เจอไรเซอร์บำรุงผิวหน้าอย่างล้ำลึก ช่วยลดรอยแดง และอาการระคายเคือง แพ้ง่ายได้ใน 7 วัน มอบความชุ่มชื้นให้ผิวทันที พร้อมเสริมเกราะป้องกันให้ผิวแข็งแรงระยะยาว อัดแน่นด้วยส่วนผสมที่ดูแลครอบคลุมปัญหาผิวแพ้ง่าย 3 ปัจจัย Ceramide Building Complex ซ่อมแซมเกราะป้องกันผิว เพื่อผิวแข็งแรงระยะยาว Tasmania Lanceolata Extract ลดอาการแดง และความระคายเคืองทันทีที่ทา Cica ปลอบประโลมผิว มอบความชุ่มชื้น

Bobbi Brown Vitamin Enriched Smoothing Serum 30 ml ราคา 3,300 บาท เซรั่มไวตามินบำรุงผิว เติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูสดชื่น เอิบอิ่ม แลดูสุขภาพดีด้วย HydroGlow Fruit Complex สารสกัดจากแตงโม แอปเปิ้ล ดอกกระบองเพชร Hyaluronic Acid และ Niacinamide ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน เพื่อผลลัพธ์การแต่งหน้าที่ดูเนียนเรียบยิ่งขึ้นด้วย Acetyl Glucosamine ให้คุณค่าแบบน้ำนม แต่บำรุงเข้มข้นแบบเซรั่ม

L'occitane Iconic Shea Butter Hand Cream 30 ml ราคา 500 บาท แฮนด์ครีมในแพคเกจใหม่ล่าสุดที่ยังคงบำรุงผิวได้ล้ำลึก เป็นมิตรและรักษ์โลกมากขึ้น เปิดฝาง่ายขึ้น สามารถนำไป Recycle ได้ทั้งชิ้น

CLARINS Cryo-Flash Cream-Mask 75 ml ราคา 3,800 บาท มาส์กหน้าที่ได้แรงบันดาลใจจากการบำบัดด้วยความเย็น ปกป้องผิวและต่อสู้กับริ้วรอยแห่งวัย สารออกฤทธิ์ทรงประสิทธิภาพ ได้แก่ โมเลกุล M.G.A. ที่ได้มาจากสารสกัด Menthol และ Evening Primrose ออร์แกนิก เพื่อบำรุงผิวให้ยกกระชับ แลดูอิ่มเอิบ และเปล่งประกายด้วยความอ่อนเยาว์ เนื้อครีมสีเขียวอมฟ้าที่เรียบเนียนและให้ความรู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษจะเคลือบอยู่บนผิวราวกับน้ำแข็ง ช่วยบำบัดผิวด้วยความเย็นที่แสนสดชื่นในทันที

Clinique Smart clinical repair lifting face+neck cream 50 ml ราคา 4,050 บาท มอยส์เจอไรเซอร์ครีมบำรุงผิวหน้าและลำคอ ช่วยฟื้นบำรุงยกกระชับผิว ลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย จากส่วนผสมของ multi-peptides เข้มข้น ที่มาพร้อมเทคโนโลยี micro-lifting และกรดไฮยาลูโรนิก ช่วยให้ผิวดูยกกระชับขึ้นลดเลือนริ้วรอยและริ้วรอยอ่อนเยาว์ ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังและปลอดภัยสําหรับผิวแพ้ง่าย

Eucerin Pro Acne Solution 3X Treatment Gel to Foam Cleanser 150 ml. ราคา 700 บาท เจลโฟมล้างหน้า สำหรับผิวมัน เป็นสิวง่าย ลดปัญหาสิวด้วย 2% Salicylic Acid ที่ช่วยขจัดสิ่งอุดตันลึกถึงต้นตอ ผลัดเซลลผิวอย่างอ่อนโยน พร้อมลดรอยสิวด้วย AHA/BHA/PHA acid complex ทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึก ขจัดความมัน สิ่งสกปรก และเครื่องสำอาง ช่วยลดปัญหาสิวซ้ำซาก และลดรอยสิวเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง Non-comedogenic ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันและไม่ทำให้ผิวระคายและแห้งตึง

Loretta Base Care Oil 120 ml ราคา 1,050 บาท ออยล์บำรุงเส้นผมสูตรเข้มข้น เนื้อบางเบา อ่อนโยน ไม่เหนียวเหนอะหนะ ทั้งยังมีกลิ่นหอมละมุนจาก Damask Rose, Lavender และ Geranium ช่วยบำรุงเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผมมีน้ำหนัก ไม่ชี้ฟู นุ่มสลวยเงางามอย่างเป็นธรรมชาติ และช่วยลดปัญหาเส้นผมพันกัน

Anastasia Beverly Hills Lip Velvet Liquid Lipstick 3.5 กรัม ราคา 1,070 บาท ลิปเนื้อนุ่มราวกับกำมะหยี่ พิกเมนต์สดชัด มอบสีแมตต์แต่ยังเบาสบายริมฝีปาก มีให้เลือก 6 เฉดสีในโทนนู้ด

Oriental Princess beneficial Peony Bloom Matte Cushion 15 g. ราคา 615 บาท คุชชั่นลุคแมตต์เนื้อสัมผัสบางเบา คุมมันนาน 8 ชั่วโมงกับ Design สุดพิเศษด้วยศิลปะการปักลาย ของดอกพีโอนีลงบนผ้าอย่างปราณีต

4U2 Flower Blush ราคา 299 บาท บลัชแพคเกจดอกไม้สุดคิ้ว 9 เฉดสี เนื้อละเอียดนุ่มละมุน พิกเมนต์แน่นชัด ติดทน เกลี่ยง่าย มีทั้งเนื้อแมทเนียนนุ่ม และชิมเมอร์ประกายเล่นแสง ทาได้ทั้งตา และแก้ม ปราศจาก แอลกอฮอล์ พาราเบนและน้ำหอม ไม่ทดลองกับสัตว์ Vegan 100%

Merrezca Made My Lip ราคา 430 บาท ลิปมูสตัวแม่ในตำนาน พร้อมแพคเกจจิ้งใหม่ มาพร้อมหัวแปรงอ่อนนุ่มช่วยเกลี่ยเนื้อลิปสติกให้เรียบเนียนสม่ำเสมอ 9 เฉดสี เนียนนุ่มเกลี่ยง่าย ติดทนนาน พร้อมบำรุงให้ปากชุ่มชื้นด้วย VIT E ป้องกันปากแห้งแตกเป็นขุย

Rare Beauty Find Comfort Body & Hair Fragrance Mist 100 ml ราคา 1,250 บาท สเปรย์น้ำหอมปลุกความสดชื่นให้คุณทันทีที่ใช้จากหัวจรดเท้า กลิ่นหอมสบาย ปลอบประโลม มีชีวิตชีวา สัมผัสบางเบาและไม่เหนียวเหนอะหนะ เสริมด้วยไบโอตินและไนอะซินาไมด์ เส้นผมดูนุ่มขึ้น เงางามขึ้นและไม่ชี้ฟูในขณะที่ผิวได้รับการปลอบประโลม ชุ่มชื้นและมีชีวิตชีวา

Soap & Glory Org Firminator Body Cream 250 ml ราคา 790 บาท ครีมทาผิวกายที่ให้ความชุ่มชื้น ผิวดูกระชับ ด้วยสารสกัดพิเศษ Acmella Oleracea Complex เผยผิวดูดีแบบ Super ด้วยกลิ่นกุหลาบ Signature

Tarte Key Largo glow bronzing drops 35 ml. ราคา 35 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มความโกลว์เปล่งประกายให้ผิวด้วย บลอนซิ่ง ดรอปส์ เพียงผสมกับมอยเจอร์ไรเซอร์ ไพรเมอร์ หรือรองพื้น เพื่อบำรุงผิวหน้าและผิวกาย ส่วนผสมสวาเลน ผสานสารต้านอนุมูลอิสระ และโซเดียมไฮยาลูโรเนต เคลือบผิวให้เนียนนุ่มและชุ่มชื้น รักษาความยืดหยุ่น